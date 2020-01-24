港區國安法｜公安部：全力支持配合駐港國安署　共同社：200至300武警「觀察員」或駐港 (23:25)

【23:25更新】中國國務委員、公安部長趙克志今日（4日）主持召開公安部黨委（擴大）會議，會議指出，要認真學習貫徹《港區國安法》，全力保障法律有效實施，全力支持配合駐港國家安全公署各項工作，全力指導支持香港警隊止暴制亂、恢復秩序，全力防範、制止和懲治極少數人危害國家安全的違法犯罪行為和活動，切實保障香港居民合法權益，堅決維護國家安全和香港長治久安，確保一國兩制事業行穩致遠。
另外，日本共同社今日引述中國消息報道，因應《港區國安法》實施，北京計劃派遣由約200至300人組成的武警部隊，以「觀察員」身分常駐香港。
報道提到，《基本法》規定香港特區政府在必要時，可向中央人民政府請求駐軍協助維持社會治安，但若中國派出應對暴動等事件的武警常駐香港，將削弱《基本法》，相信會進一步加強香港市民的心理壓力。
（共同社）
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