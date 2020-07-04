新冠肺炎｜今增11宗確診　一機師獲豁免檢疫昨向私家醫生求醫揭染疫 (20:30)

衛生防護中心公布，本港今日（4日）新增11宗新型冠狀病毒確診個案，其中一人是獲豁免強制檢疫的54歲貨機機師，潛伏期內曾到哈薩克及土耳其。他現時沒有病徵，周二（6月30日）返港後接受醫學監測，昨（3日）到尖沙嘴亞太中心6樓向卓健醫療中心醫生李樂軒求醫，今日確診後送往瑪嘉烈醫院治理。至今本港累計1258宗確診個案和一宗疑似個案。
該香港貨運航空（Hong Kong Air Cargo）外籍機師曾於6月25日起咳嗽，病徵數日後消退。他居於東涌昇薈第10座，其妻子及女兒無病徵，已被安排接受檢疫。衛生署回覆查詢表示，正調查有多少名機組人員曾與染疫機師同機。
另外10宗新增個案，分別由菲律賓、印尼、巴基斯坦、美國及埃及輸入，病人年齡介乎28至62歲，其中一名29歲女子由菲律賓返港後，在上環CM+壹棠酒店及服務式公寓接受家居檢疫期間，於周三（1日）發燒、咳和喉嚨痛。另外兩名由菲律賓人返港的女病人，分別在尖沙嘴柯士甸道西1號漾日居2座，以及香港銅鑼灣利景酒店接受家居檢疫。其餘病人分別由檢疫中心、供抵港者入住等候病毒檢測結果的富豪東方酒店，或亞博館送院。
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