新冠肺炎｜今增11宗確診　一機師獲豁免檢疫昨向私家醫生求醫揭染疫 (20:30)

該香港貨運航空（Hong Kong Air Cargo）外籍機師曾於6月25日起咳嗽，病徵數日後消退。他居於東涌昇薈第10座，其妻子及女兒無病徵，已被安排接受檢疫。衛生署回覆查詢表示，正調查有多少名機組人員曾與染疫機師同機。

另外10宗新增個案，分別由菲律賓、印尼、巴基斯坦、美國及埃及輸入，病人年齡介乎28至62歲，其中一名29歲女子由菲律賓返港後，在上環CM+壹棠酒店及服務式公寓接受家居檢疫期間，於周三（1日）發燒、咳和喉嚨痛。另外兩名由菲律賓人返港的女病人，分別在尖沙嘴柯士甸道西1號漾日居2座，以及香港銅鑼灣利景酒店接受家居檢疫。其餘病人分別由檢疫中心、供抵港者入住等候病毒檢測結果的富豪東方酒店，或亞博館送院。

新冠肺炎 相關報道：

入境者增 亞博、富豪酒店容量或超上限 機場低風險抵港者准直接回家檢疫

健康碼延至下周公布 化驗業：試用平台出問題

旅遊業促政府盡快落實「健康碼」及適度通關