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李柱銘區諾軒等遭警查手機獲准司法覆核　官頒臨時禁制令阻警執行手令 (20:09)

民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英等15名民主派早前被捕，及後被控以煽惑、組織和參與去年8至10月的未經批准集結等罪。其中李柱銘、何俊仁及區諾軒等5人，今（4日）於高等法院緊急申請司法覆核，挑戰警方查閱各人手機的手令，獲法官批出司法覆核許可，以及禁止警方執行手令的臨時禁制令。

區諾軒向本報表示，他今年4月被捕時已被扣起手機，警方直至近日才打算查閱手機內容，「時間點幾敏感」，懷疑與就《港區國安法》蒐證有關。

5名申請人為李柱銘、支聯會副主席何俊仁、立法會前議員區諾軒、民主黨元老單仲偕及楊森。其代表律師透露，警方於6月26日向申請人發出手令，表示會在一星期後、即7月3日檢驗及解鎖各人的手機。申請人遂申請司法覆核，法庭今早緊急開庭審理。

據了解，申請方在庭上表示，警方手令的調查範圍太闊，而且控方早前要求把案件轉介區域法院，代表調查工作已完成，現階段無必要查閱各人的手機內容；警務處一方沒有出庭。法官高浩文聽畢陳辭後批出司法覆核許可及臨時禁制令，禁止警方查閱申請人的手機。案件押後至下周五（10日）再訊，屆時將處理是否延續臨時禁制令。

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