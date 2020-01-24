港區國安法｜沙田區議員黃文萱辦事處反掛「光復香港 時代革命」旗　遭警方警告 (19:45)

黃文萱回應本報查詢指出，約10名警員在下午2時45分到達辦事處，她說，警方稱接獲報案，指辦事處內背面對外掛起的「光復香港 時代革命」旗幟違反《港區國安法》，要求警方拆除，並在場拍攝及記錄黃文萱的個人資料，包括電話及身分證資料。其間警方以《港區國安法》為名進入辦事處範圍，黃與他們爭論，警方改口聲稱受職員邀請而入內。警方警告若不拆除旗幟，不排除派其他警員到場拘捕及檢控，黃文萱並無拆除旗幟，警方之後離開。

黃文萱認為警方的行動是「靠嚇」，批評警權過大，又認為《港區國安法》的條文不清晰。公民黨其後發聲明，指摘警員借國安法之名，滋擾黃文萱辦事處，製造白色恐怖，並譴責警方行為，重申要求撤回國安法。

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