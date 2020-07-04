港區國安法｜陳茂波：西方制裁行動短期或對港帶來不明朗 (18:40)

陳茂波表示，若本地及外圍疫情持續受控，社會持續穩定，香港經濟有望今年下半年走出谷底。但他提醒，經濟前景仍有不確定情況，因近期海外疫情反覆，認為在疫苗出現前，威脅仍揮之不去。

雷鼎鳴稱僱主倘聘「曱甴」一身蟻 倡騰籠換鳥吸內地人才

雷鼎鳴表示，「黑衣人暴力」對社會更大傷害是青年「腦燒壞」，僱主若聘請了一隻「曱甴」就「一身蟻」。對於外國研究給香港人居留權，雷鼎鳴稱應讓那些青年離開，讓本港人力資本「換血」；若有逾30萬人移民離港，樓價可回落，讓留港又「思想正路」的青年有升職空間，「騰籠換鳥」吸納內地人才及國際科技專才，令香港成為國家級人才中心。

全國政協委員、工聯會理事長黃國認為，中央及時推行《港區國安法》，為打工仔保就業。黃國希望政府可參考防疫抗疫基金安排，向失業者供原本工資一半，上限9000元，並放寬至以稅單申請資助。他又稱，政府應「積極作為」，在產業政策及區域政策更有角色，推動產業發展及香港融入大灣區，創造更多就業機會。

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