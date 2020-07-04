市民美駐港總領館外慶祝美國獨立日　 警中環截查多人【多圖】 (17:15)

有下午到達領事館外的市民表示，他先後在皇后像廣場及下亞厘畢道被警員截查。有老翁被截查時，警員嘗試用手扭開其手持的雨傘，確保雨傘沒有改裝。另外，有警員在領事館附近截查年輕人，禁止他繼續向領事館前行。

有兩名中年男子在領事館對面馬路向着領事館大叫，其中一人手持一張印有美國國旗的紙張。警方見狀隨即增援，近30名總區應變大隊防暴警到聖約翰大廈對開，當中有防暴警手持防暴槍及胡椒彈槍，傳令員亦有帶備紫色警告旗，最少兩名刑偵警員除佩備實彈佩槍外，亦攜帶胡椒彈手槍。

下午3時許，一名女子帶同一面大型美國國旗走到聖約翰大廈，隨即被警員包圍截查。獲放行後，該女子馬上在警員面前揮動美國國旗，並向山頂方向前行。至近4時，她突然走到領事館外揮動美國國旗，在領事館外戒備的防暴警馬上衝前，把該女子推到約百米外後放行，沒有拘捕她。

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