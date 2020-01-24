七旬婦遇新手法騙案損失590萬元　騙徒仍在逃 (13:01)

警方昨日（3日）於彩虹邨拘捕一名無業男子，涉嫌與一宗行騙案有關，涉款590萬元，另一名主要騙徒仍然在逃。黃大仙警區刑事總督察莫子威稱，是次騙案屬新手法，先由投資騙局發展成感情騙局，利用受害人的金錢或感情缺口騙財，相信屬集團式行動。

莫子威交代案情稱，去年6月，一名住在‎新蒲崗采頤花園的70歲本地退休女子，在家中收到推廣電話，騙徒聲稱可以提供低息貸款服務，女事主當時拒絕。其後騙徒用花言巧語再推廣建築工程投資計劃，聲稱投資300萬元，每月可獲2萬元回報，女事主信以為真，向財務公司借款150萬作投資。9月時騙徒聲稱有回報，轉交12萬元給女事主，二人其後發展成情侶關係。

去年10月至今年1月，騙徒先後6次上門以不同藉口索取金錢，包括結婚、官司纏身等，並向女事主送上鑽石戒指。女事主深信不疑，曾變賣家產以滿足騙徒要求。惟騙徒在今年3月失聯，女事主共損失590萬元，7月2日向警方求助。

警方經調查，發現騙徒曾經帶女事主到觀塘創紀之城商業單位游說。警方鎖定該單位租客為騙徒的同黨，昨在彩虹邨拘捕一名60歲無業男子。他有案底，曾任的士司機，因被扣滿分而失業。他承認收取3000元租用商業單位，惟另一名年約45至50歲的主要騙徒仍下落不明。

莫子威稱，今次案情舉證困難，騙徒十分狡猾，從未與女事主拍攝任何照片，主要使用現金交易。騙徒以結婚為由向女事主索取金錢時送上鑽石戒指，警方稱該鑽戒「都有幾卡」。

警方表示，任何人以欺騙手段取得財產，最高刑罰為監禁10年，並呼籲市民保持警覺，收到可疑電話時應先與家人商量，避免墮入騙局。