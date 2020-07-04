港區國安法｜鄭若驊籲市民勿以身試法叫港獨口號 (12:49)

特區政府日前作出嚴正聲明，稱「光復香港 時代革命」口號有港獨或顛覆國家政權含意。律政司長鄭若驊今早（4日）出席港台節目時表示，「嗰個詞語係點樣解釋呢，我諗係從頭到尾都無變過」。對於《港區國安法》通過前，是否准許叫這句口號，她說「唔好再去睇返轉頭」，同時呼籲市民不要以身試法。
對於選舉參選人會否因曾叫過港獨口號而被取消資格，鄭若驊指出，選舉主任會視乎參選人是否真誠擁護基本法，並會按事實和法律原則作出決定，很難一概而論。被問及唱《願榮光歸香港》是否犯法，鄭若驊表示，不能從單一言行決定，要視乎背後目的。她反問：「你唔係想去搞香港獨立，你唔係想去分裂國家，你唔係想去顛覆政權，點解你要做呢啲嘢，以身試法呢？」
被問及什麼情況下，警方會出動飛虎隊維護國家安全，出席同一節目的保安局長李家超表示，過去一年，有些案件涉及爆炸品和槍支，這些曾在外國的恐怖活動中使用，後果嚴重，會造成廣泛傷害，對社會破壞很大，警方會使用最嚴厲手段打擊。
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