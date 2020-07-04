港聞

港區國安法｜鄭若驊籲市民勿以身試法叫港獨口號 (12:49)

特區政府日前作出嚴正聲明，稱「光復香港 時代革命」口號有港獨或顛覆國家政權含意。律政司長鄭若驊今早（4日）出席港台節目時表示，「嗰個詞語係點樣解釋呢，我諗係從頭到尾都無變過」。對於《港區國安法》通過前，是否准許叫這句口號，她說「唔好再去睇返轉頭」，同時呼籲市民不要以身試法。

對於選舉參選人會否因曾叫過港獨口號而被取消資格，鄭若驊指出，選舉主任會視乎參選人是否真誠擁護基本法，並會按事實和法律原則作出決定，很難一概而論。被問及唱《願榮光歸香港》是否犯法，鄭若驊表示，不能從單一言行決定，要視乎背後目的。她反問：「你唔係想去搞香港獨立，你唔係想去分裂國家，你唔係想去顛覆政權，點解你要做呢啲嘢，以身試法呢？」

被問及什麼情況下，警方會出動飛虎隊維護國家安全，出席同一節目的保安局長李家超表示，過去一年，有些案件涉及爆炸品和槍支，這些曾在外國的恐怖活動中使用，後果嚴重，會造成廣泛傷害，對社會破壞很大，警方會使用最嚴厲手段打擊。

港區國安法 相關報道：

李家超：有信心香港會恢復昔日光輝【短片】

對港務攬3職 駱惠寧任國安顧問 劉兆佳：反映中央主導工作 泛民：對港府監督更全面

國安法首案提堂 特首「指定法官」蘇惠德審 鐵騎士涉撞警 控煽動分裂及恐怖活動

大律師：不刪光時言論或招DQ 譚惠珠：區選走漏眼 立選做法要政府決定

相關字詞﹕鄭若驊 李家超 國安法 港區國安法 港版國安法 23條 23條立法 國安法香港 基本法附件三 香港國安法 國家安全法 人大 基本法 國安法內容 人大會議 一國兩制 基本法23條 編輯推介

上 / 下一篇新聞