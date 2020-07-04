港區國安法｜李家超：有信心香港會恢復昔日光輝【短片】 (10:56)

李家超指出，維護國家安全委員會的工作主要是分析香港整體的國安風險，之後制定工作範圍及政策；推動《港區國安法》所建立的法律制度和執行機制；整體協調香港特區在國安工作方面的工作範圍及行動。他說，港區國安委是非常重要的委員會，負責確定港府在維護國安方面一些很大的政策及決定，並稱國安委的工作是不公開。

李家超表示，警務處新成立的國家安全處是專門及專業地處理國家安全罪行，責任很廣闊，包括防範、制止及懲治觸犯4項新訂罪行和活動的人。該處職能包括收集情報，分析國安風險，以及有行動及偵查的能力。

李家超說，維護國家安全是國家的事權，而國家信任特區，讓香港主體執行、履行國家安全這個責任，這是很難得。

（央視新聞）

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