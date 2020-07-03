港區國安法｜教育局今向全港學校發通告　支援學校加強國家安全教育 (23:55)

教育局稱，在教育工作中，幫助學生正確認識國家及國家和香港的關係、加強國民身分認同、了解法治精神是學校的基本責任。配合《港區國安法》實施，局方將全力繼續以「多重進路方式」支援學校，包括更新課程、編製教學示例，以及製作學與教資源，以加強國家安全教育的學習元素，並為校長和教師提供專業發展課程。

當局又說，在強化學校推行《憲法》和《基本法》教育的同時，會透過學校探訪、教師學習圈，向學校提供專業支援和建議，協助學校推行國家安全教育，讓學生清晰了解國家和香港密不可分的關係，以及《港區國安法》對落實「一國兩制」和香港穩定發展的重要性。

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