上環衝突夫婦少女被控暴動案　押後7．24裁決 (21:40)

去年7月28日中上環發生警民衝突，健身中心東主新婚夫婦湯偉雄和杜依蘭，以及17歲少女李宛叡被控暴動等罪一案，控辯雙方今（3日）在區域法院結案陳辭。控方稱雖無直接證據指出3人的暴動行為，但能合理推斷出3人在現場鼓勵他人參與暴動。辯方則稱該說法「天方夜譚」。法官聽畢雙方陳辭後，押後案件至7月24日裁決。
控方陳辭稱，雖然無直接證據指證3人於暴動時的行為，但法庭需考慮案發時的一連串事件，根據3人身上裝備及逃離警方行為，可合理推斷3人身處現場並鼓勵他人參與暴動。
代表首、次被告湯氏夫婦的資深大律師潘熙陳辭時表示，兩名被告當日沒有攻擊性武器，只有雨傘及一些醫療用品；而證人及閉路電視片段均無法證明被告身處德輔道西「主戰場」，並由此進入奇靈里。再者，控方亦未能證明被告與他人有共同犯罪計劃破壞社會安寧，若稱被告鼓勵他人參與暴動是「天方夜譚」。
代表第三被告李宛叡的大律師曾藹琪稱，第三被告因首次被警員追截而驚慌失措，所以逃跑及爬鐵欄屬自然反應，不一定是因犯罪才作出。曾續稱，純粹身處現場不能構成暴動罪元素，控方要證明被告透過說話或行動積極提供鼓勵或協助。
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