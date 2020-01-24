新冠肺炎｜今增5確診均外地輸入　衛署：抵港者大增需調整檢測結果等候安排 (21:07)

衛生防護中心稱，毋須留在亞博或富豪東方酒店等候檢測結果的抵港者，若檢測結果為陽性，衛生署會盡快安排他們入院，以及安排其密切接觸者到檢疫中心。另外，署方會因應富豪東方酒店容量及當日下午抵港人數，有需要時安排下午抵港者留在亞博臨時樣本採集中心等候檢測結果。

今日本港新增的5宗個案，病人年齡介乎3至49歲，分別由巴基斯坦、印度、哈薩克、菲律賓及英國抵港，其中兩人有病徵。確診者當中一名由哈薩克抵港及有病徵的33歲女子，抵港交樣本後獲安排入住富豪東方酒店等候新型冠狀病毒檢測結果，根據衛生防護中心資料，截至今日中午12時，該女子仍未送院。

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