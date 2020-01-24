新冠肺炎｜今增5確診均外地輸入　衛署：抵港者大增需調整檢測結果等候安排 (21:07)

衛生署衛生防護中心公布，本港今日（3日）新增5宗新型冠狀病毒確診個案，均由外地輸入。中心又表示，由於近日經機場抵港人數大增，故調整新型冠狀病毒檢測結果等候安排，若抵港人數超出亞博臨時樣本採集中心及富豪東方酒店等候檢測結果中心容納上限，來自風險較低地區的抵港者交深喉唾液樣本後，會直接自行前往指定地點接受14天強制檢疫。
衛生防護中心稱，毋須留在亞博或富豪東方酒店等候檢測結果的抵港者，若檢測結果為陽性，衛生署會盡快安排他們入院，以及安排其密切接觸者到檢疫中心。另外，署方會因應富豪東方酒店容量及當日下午抵港人數，有需要時安排下午抵港者留在亞博臨時樣本採集中心等候檢測結果。
今日本港新增的5宗個案，病人年齡介乎3至49歲，分別由巴基斯坦、印度、哈薩克、菲律賓及英國抵港，其中兩人有病徵。確診者當中一名由哈薩克抵港及有病徵的33歲女子，抵港交樣本後獲安排入住富豪東方酒店等候新型冠狀病毒檢測結果，根據衛生防護中心資料，截至今日中午12時，該女子仍未送院。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 抗疫新階段 富豪東方酒店 衛生署 衛生防護中心 編輯推介