被勸戴口罩與的士司機爭執　紋身男暗示為警察稱「就燒你架車」　警列糾紛不涉刑事 (21:57)

網上流傳一條行車記錄儀（車cam）片段，一名身形健碩的士男乘客和司機爭執，司機質問「你差人呀？知法犯法呀？差人可以咁咩？差人大晒呀？」男乘客本離開車廂，但回頭和司機對罵：「差佬係大晒㗎話畀你聽！」、「你揸的士啦成世，去叫人戴口罩啦！」、「我希望你搵多啲，X你老X，處理身後事」。司機回應「尊重大家」、「網上見」、「車cam影晒」。

男乘客又稱：「嘩，咁你咪好叻囉！你唔去做導演？傻仔來㗎！」、「互相尊重？我點解要尊重你呀？你揸的士咋嘛！你知唔知我做咩㗎？我咪同你講咗囉！」司機回應指出男乘客「啱啱話做警察」，男乘客反問「你話做警察？邊個講架？」司機回答「錄晒啦」，男乘客則稱「差佬係咁講嘢得唔得呀？我係講完無講得唔得？」二人對罵多一回後，男乘客拋下一句「我就燒你架車今日」便離去。

警方回應表示，今午約2時接獲一名32歲姓李的士司機報案，稱兩名乘客於砵蘭街近山東街乘搭其的士，惟其中一名男乘客拒絕按司機要求佩戴口罩，雙方發生糾紛。警員接報到場，兩名男乘客已離開現場，經初步調查，相信案件不涉及刑事成分，案件列作「糾紛」。警方又稱，報案人表示會自行尋求法律意見。