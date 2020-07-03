港區國安法｜香港民研：民意調查反映市民意見　非鼓吹任何想法 (18:15)

香港民意研究所（香港民研）今（3日）公布「我們香港人意見組群調查」的結果。對於實施《港區國安法》，香港民研表示會繼續做民意調查，強調不是鼓吹任何想法，只是如實反映市民意見。
香港民研主席及行政總裁鍾庭耀表示，現在的工作跟過去30年一樣，都是本着科學精神和根據國際專業標準進行研究，因此所有調查會如常照做，「如果我們做的調查犯了法，『搬龍門』的人要跟我們解釋原因」。他又稱，民意調查只是一個反映市民意見的平台，認為是合法合理的。
香港民研副行政總裁鍾劍華亦指出，民意調查的用意不是要令市民憎恨政府，重要性在於調查顯示的數據。問及到《港區國安法》實施後會否避免在調查中使用政治敏感的字詞，如「港獨」，他表示暫時未想到那麼仔細，但強調他們調查的原因是因為多人關注，並不是鼓吹任何想法。
香港民研於6月29至7月2日以電話隨機和網上招募方式訪問7872名香港市民。調查顯示，有85%「民主派」支持者支持「假如中央政府正式在香港推行國安法，美國政府根據《美港關係法案》，不再給予香港一些有別於中國的特殊待遇」，「非民主派」支持者則有30%支持該論述；有4%「民主派」支持者對此表示反對，而「非民主派」支持者則有55%表示反對。
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