警員七一遭刺傷　24歲男被控意圖傷人被拒保釋　8月再訊 (17:46)

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被告黃鈞華（24歲）被控本月1日，在高士威道120號皇仁書院外意圖使警員25116身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害該警員。據了解，警方當晚收到匿名電話，稱施襲者將於凌晨時間前往倫敦。警方遂聯絡航空公司，留意年齡介乎20至30歲、案發時間後購買機票的男子，最終鎖定被告。被告當時持特區護照出境，身上攜有過期BNO護照和出世紙。

另外，警方調查被告手機發現，被告的電郵紀錄顯示，其女友曾為他購買本月20日由倫敦經香港轉機到台北的機票。

辯方在庭上透露，被告在港大土木工程系畢業，去年8月至今年2月在中國建築有限公司任職土木工程師，惟因參與罷工而被解僱。他其後在台灣麵店任職兼職廚師。

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