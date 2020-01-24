考評局取消DSE歷史科爭議試題　考生申司法覆核敗訴 (16:59)

司法覆核申請人為中學生行動籌備平台成員盧銘賢（音譯）。中學生行動籌備平台發言人鄭家朗對法庭判決感到非常失望，認為有此判辭及先例一開，考評局及教育局日後更肆無忌憚地因政治原因干預考評內容，甚至隨時取消任何試題，考生利益得不到保障。

考評局表示歡迎法庭裁決，並指出今年文憑試歷史科的閱卷工作經已完成，現正進行評級，預計可如期於7月22日發放成績。

高院今早繼續合併審議司法覆核許可申請及司法覆核案件。代表考評局的資深大律師杜淦堃表示，涉事試題要求考生評論「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，但試卷資料關於日本對華的教育及資金援助，會引導考生回答日本對華帶來利多於弊。法官高浩文指出，根據評分準則，考生要結合試卷資料及個人知識作答，如果只引用試題的正方論點，都不算平衡。

教育局以利害關係一方列席聆訊，其代表資深大律師孫靖乾表示，教育局長楊潤雄開腔回應事件，並非為向考評局施壓；教育局提早向外交代這類敏感議題，才可免受批評。在法官的提問下，教育局一方透露楊潤雄稱試題「傷害民族感情」的言論，並非出自課程發展處撰寫的報告。

申請人的大律師布穎琪重申，當局廢除試題近乎摧毁考生心血，希望法庭考慮對廣大學生的影響。

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