首宗涉國安法案件提堂　被告女友：他並非「死士」亦無預謀　只想表達意願 (15:57)

唐男事後被送往律敦治醫院治理，他全身有傷痕，其中一隻腳的第四及第五隻腳趾輕微骨折，落牀需別人攙扶。Carmen說，唐並非「勇武」，「他平時最多到前線做急救，（抗爭運動中）為人低調」。她續說，男友是家庭經濟支柱，早前因新型冠狀病毒疫情失業，其後經朋友介紹到她的店舖工作，形容男友「好勤力，會幫忙清潔男廁，是樂觀的人」。

對於男友涉嫌違反《港區國安法》，Carmen表示擔心，因立法不久，未有案例可以供參考，加上社會各界對法例有不同詮釋，「只好交給律師處理」。

根據唐男當日所駕的電單車車牌登記，顯示他居於彩盈邨，今午3時許有一名中年男子從該單位步出。被問及是否前往聽審，該男子稱：「我又唔係黃，我點知。」

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