首宗涉國安法案件提堂　被告女友：他並非「死士」亦無預謀　只想表達意願 (15:57)

24歲唐姓電單車司機七一當日涉於灣仔柯布連道駕駛電單車撞傷3名警員，至今仍留醫東區醫院，稍後將被控告一項煽動他人分裂國家罪及一項恐怖活動罪提堂。其女友Carmen開審前向本報透露，七一當日下午相約唐男及幾個朋友到銅鑼灣，眾人由旺角出發，唐男則自行駕駛電單車前往。Carmen說，得知唐男會在車尾插上印有「光復香港 時代革命」旗幟，「他只是想表達他的意願，不是港獨旗，當時大家也不知道這八字會違反《港區國安法》」，她亦強調唐並非「死士」或有預謀傷害警員。
唐男事後被送往律敦治醫院治理，他全身有傷痕，其中一隻腳的第四及第五隻腳趾輕微骨折，落牀需別人攙扶。Carmen說，唐並非「勇武」，「他平時最多到前線做急救，（抗爭運動中）為人低調」。她續說，男友是家庭經濟支柱，早前因新型冠狀病毒疫情失業，其後經朋友介紹到她的店舖工作，形容男友「好勤力，會幫忙清潔男廁，是樂觀的人」。
對於男友涉嫌違反《港區國安法》，Carmen表示擔心，因立法不久，未有案例可以供參考，加上社會各界對法例有不同詮釋，「只好交給律師處理」。
根據唐男當日所駕的電單車車牌登記，顯示他居於彩盈邨，今午3時許有一名中年男子從該單位步出。被問及是否前往聽審，該男子稱：「我又唔係黃，我點知。」
相關報道：
相關字詞﹕編輯推介