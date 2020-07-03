港區國安法｜林鄭︰歡迎國務院就《港區國安法》新人事任命 (14:00)

林鄭月娥說：「我歡迎國務院作出有關任命。特區政府將與港區國安委國家安全事務顧問和國安公署通力合作，各司其職，竭盡所能執行《港區國安法》，履行香港特別行政區維護國家安全的責任。」

政府新聞稿指出，依照《港區國安法》，由特首擔任主席的港區國安委負責維護國家安全事務，並受中央人民政府監督和問責。港區國安委國家安全事務顧問會就港區國安委履行職責提供意見，並會列席港區國安委會議。

國安公署的職責為分析研判特區維護國家安全形勢，就維護國安重大戰略和重要政策提出意見和建議；監督、指導、協調、支持香港特區履行維護國安職責；收集分析國安情報信息；並按《港區國安法》在特定情形下依法辦理國安犯罪案件。

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