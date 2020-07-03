港區國安法｜林鄭︰歡迎國務院就《港區國安法》新人事任命 (14:00)

國務院今日（3日）決定任命中聯辦主任駱惠寧為香港特別行政區維護國家安全委員會（港區國安委）國家安全事務顧問，亦任命鄭雁雄為維護國家安全公署（國安公署）署長；任命李江舟、孫青野為維護國家安全公署副署長，特首林鄭月娥對此表示歡迎。
林鄭月娥說：「我歡迎國務院作出有關任命。特區政府將與港區國安委國家安全事務顧問和國安公署通力合作，各司其職，竭盡所能執行《港區國安法》，履行香港特別行政區維護國家安全的責任。」
政府新聞稿指出，依照《港區國安法》，由特首擔任主席的港區國安委負責維護國家安全事務，並受中央人民政府監督和問責。港區國安委國家安全事務顧問會就港區國安委履行職責提供意見，並會列席港區國安委會議。
國安公署的職責為分析研判特區維護國家安全形勢，就維護國安重大戰略和重要政策提出意見和建議；監督、指導、協調、支持香港特區履行維護國安職責；收集分析國安情報信息；並按《港區國安法》在特定情形下依法辦理國安犯罪案件。
港區國安法 相關報道：
駱惠寧獲任命國家安全委員會國家安全事務顧問 鄭雁雄任維護國家安全公署署長
相關字詞﹕林鄭月娥 駱惠寧 鄭雁雄 香港特別行政區維護國家安全委員會 國家安全事務顧問 維護國家安全公署署長 國安法 港區國安法 港版國安法 23條 23條立法 國安法香港 基本法附件三 香港國安法 國家安全法 人大 基本法 國安法內容 人大會議 一國兩制 基本法23條 編輯推介