上環街市一電梯扶手總菌數比家用廁板高出116倍 (15:15)

民建聯3月委託化驗所，調查士美菲路街市、石塘咀街市、西營盤街市及上環街市共25條電梯扶手表面的細菌量。結果顯示上環街市皇后大道中入口一樓往二樓的電梯扶手總菌數最高，為140,000 CFU，比去年9月調查結果高出500倍。

民建聯指出，公眾地方最常見的細菌包括金黃葡萄球菌、鏈球菌及大腸桿菌等。若市民皮膚上有傷口，細菌便可在該處滋生，引致發炎、生瘡等；細菌亦會從人擦眼、進食時進入身體。

民建聯社區幹事劉天正稱，上環街市電梯扶手的數據是家用廁所板含菌量的116倍，表示非常意外，「去年結果已經非常誇張，今次程度完全不同」，建議政府立即加派人手清潔，及考慮引入光觸媒技術，在電梯扶手上噴上塗層防菌，讓市民在疫情當下感安心，健康得到保障。

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