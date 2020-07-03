女侍應涉管有含微量汽油液體　官裁罪成罰款5000元 (14:15)

被告鄭欣雪（22歲）被控去年11月12日，在灣仔堅拿道西24號外管有一個載有410毫升黑色液體的黃色樽，內含微量汽油。

裁判官香淑嫻表示，涉案警員的供辭在關鍵情節互相脗合，沒有動搖，接納警員為誠實可靠證人。就辯方爭議政府化驗師檢驗涉案黑色液體非嚴謹執行，香官認為，化驗師的學歷和專業資格等顯示，涉案化驗在其專業範疇內進行，裁定化驗師可信可靠，接納液體含微量汽油，被告管有的手套亦沾有與液體脗合的污漬。

香官指出，憑被告當日手持液體行走，黃色樽並非盛載液體的原裝容器等情況，裁定被告意圖管有該物品。香官亦稱，當日接近市民上班時間，案發地點位處港島市區核心地帶，屬交通匯點，形容被告一直手持涉案黃色樽，卻沒攜帶油漆工具，裁定她有意在合適時機下，隨時使用液體損壞財產外觀，令相關物件需經清洗才能回復舊貌，裁定被告意圖損壞財產，並裁定她罪名成立。

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