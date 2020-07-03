天氣｜周六多雲局部地區有雷暴　預測下周初天晴酷熱 (16:30)

今晚（3日）及明日（4日）天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。明早最低氣溫約27度。日間短暫時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，吹和緩偏南風。

展望隨後兩三日大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。

【13:35】天文台發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。

【08:10】天文台於上午8時10分發出雷暴警告，有效時間延長至正午12時，預料香港有局部地區雷暴。

【07:45】上午7時半，天文台錄得氣溫28度，相對濕度92%。最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高。

本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨。早上局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱。最高氣溫約32度，吹和緩偏南風。

展望明日（4日）仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。隨後兩三日大致天晴及酷熱。

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