港區國安法｜政府聲明：「光復香港時代革命」有港獨含意【附聲明全文】 (22:34)

發言人稱，特區政府嚴正譴責任何挑戰國家主權、統一和領土完整的行為，強調《港區國安法》禁止分裂國家及顛覆國家政權等危害國家安全的行為和活動，呼籲大眾不要以身試法。

政府聲明全文：

昨日（七月一日）有參與違法和暴力活動的人展示或藏有寫有「光復香港 時代革命」字句的物品。特區政府發言人今日（七月二日）作出以下嚴正聲明：「光復香港 時代革命」口號在今時今日，是有港獨、或將香港特區從中華人民共和國分離出去、改變特區的法律地位、或顛覆國家政權的含意。

發言人表示，特區政府嚴正譴責任何挑戰國家主權、統一和領土完整的行為。《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》禁止分裂國家及顛覆國家政權等危害國家安全的行為和活動，特區政府呼籲社會大眾不要以身試法。

港區國安法 相關報道：

陸委會促台灣人避免過境或前往港澳及大陸

新任入境處長區嘉宏︰國安法是中央對港府愛護及支持

港區國安法Q&A｜六四集會叫「結束一黨專政」顛覆國家？反修例「和你塞」屬恐怖活動？