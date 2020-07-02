中年漢稱「遭暴徒包圍」亮刀嚇對方　管有武器罪成囚10個月 (21:30)

被告杜知珩（43歲）承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指稱他於去年10月5日，在元朗警署外管有刀鋒長25.5厘米的麵包刀，以及刀鋒長10.5厘米的生果刀。

辯方求情稱，被告當日從網上知悉元朗有示威，故帶備麵包刀保護自己；其後被告阻止示威者的破壞行為時，遭「暴徒」包圍和襲擊，故取出麵包刀試圖嚇怕對方。辯方形容被告受良好教育，對自己現身法庭感到尷尬。裁判官認為，被告或有良好意圖，但用錯方法，判其入獄10個月。

稱清理連儂牆遭挑釁亮刀施襲 六旬漢囚兩月准保釋候上訴

另外，68歲退休漢曾遠全經審訊後，被裁定去年7月27日在元朗廣場外的行人天橋襲擊謝佳明致造成身體傷害罪名不成立，但普通襲擊罪成。辯方求情稱，曾遠全當日打算攜刀清理連儂牆，當時誤以為遭事主拍照而反拍和尾隨對方，後來因事主上前挑釁，才令曾遠全取出刀，希望法庭判處緩刑。

裁判官指出，曾遠全當日攜刀到場沒合理原因，其背景報告亦顯示，他仍堅稱自己為無辜受害者，由開審至今仍無悔意；本案證據確鑿，曾遠全曾向警方承認自己曾取出刀，現在卻沒勇氣承認罪責，遂判其入獄兩個月，因刑期較短而批准他保釋等候上訴。

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