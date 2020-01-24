物流署671萬個違商品例口罩正追貨款　海關：商標未註冊耳掛物料等異於原廠 (21:20)

【21:20】物流署晚上發稿回應事件，稱檢收涉案口罩時，已按既定程序抽樣檢驗貨品，當時無發現不妥；亦曾要求該供應商提交測試報告，以確定貨品質素。署方稱會加強抽查直接採購的口罩，增加抽樣數目及項目；未來採購口罩時，如時間及市場供應情況許可，物流署會一如既往要求供應商提供口罩樣本、製造商承諾書及產品檢測報告，以便評審。物流署又表示，截至6月初，涉案供應商共向該署提供約670萬個涉案口罩，並收取1520萬元。

【18:30】海關表示，兩間涉案貿易公司分別位於觀塘及紅磡，為入口商及供應商。物流署現仍庫存359萬個涉事口罩、需向各部門回收158萬個，估計完成回收後可檢獲517萬個涉事口罩。

海關貿易管制處長麥毓錦指出，涉事口罩盒上印有一個商標，外觀與已註冊商標品牌「Medicom麥迪康」的商標相似，包裝上亦印有其內地生產商資料及廠房地址。海關經調查發現，涉事口罩盒上的商標未經註冊，商標圖案及字型與已註冊商標有分別。經生產商代表檢查，該批口罩並非由其內地廠房生產，口罩特徵包括耳掛位置、耳掛物料、鼻貼物料及口罩顏色均與原廠有異，而包裝盒上的卡紙形狀、膠水黏合處上的序號資料亦有不同。

麥毓錦表示，涉事口罩樣本經化驗所進行菌落總數安全測試，證實符合相關標準，惟因來歷不明及安全起見，建議停用。麥毓錦續說，根據紀錄，海關過去從未有接獲有關涉事口罩的其他投訴；過去5個月的巡查中，亦未發現市面有供應涉事口罩，相信未有流入零售市場。就本報早前發現有商戶出售疑似涉事口罩，海關呼籲商戶如有該品牌的口罩存貨便應停售，並向代理商查詢。

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