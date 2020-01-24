DSE歷史科取消試題被申覆核　申請方：考評局沒沿用既定檢討試題程序 (17:30)

申請人為中學生行動籌備平台成員盧銘賢（音譯），答辯人為考評局，教育局以利害關係一方列席聆訊。代表申請人的大律師布穎琪首先表示，法庭毋須考慮試題的學術觀點，司法覆核旨在邀請法庭審視考評局決定取消試題是否涉及程序失當。

申請人指出，考評局作為獨立法定機構，並非從屬於教育局，但教育局長楊潤雄及特首林鄭月娥先後評論試題，其中楊潤雄明言題目「傷害民族感情」，言論有威脅考評局之嫌。

申請人引述資料表示，在此事發生之前，考評局自2012年起有出錯的試題只牽涉選擇題；但本屆文憑試歷史科涉事試題的題型則不同。申請人認為考生有能力自行分析，並不如教育局所說，只容許一種既定的答案。法官高浩文閱畢評分準則後指出，考生須同時參考試卷資料及運用個人知識，否則無法全取分數。

申請人一方亦引用國際普通中學教育文憑（IGCSE）的試題，內容關於德國納粹及英國帝國主義，表示教育的目的是啟發學生思考，取消題目將影響學術自由。

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