17歲男學生襲擊罪不成立　法庭︰休班警沒如實作供 (16:45)

被裁定罪名不成立的17歲男生徐瑋樂在庭外表示，未能形容此刻心情，批評涉案休班警長的證供無稽，認為自己脫罪只屬幸運，不代表司法制度仍然獨立公正。

裁判官葉啓亮指出，涉案休班警長的書面口供稱，被告當時手持雨傘衝向自己施襲，警長其後獲途經市民相助；惟警長在庭上卻供稱自己遭兩名男子推撞，在市民協助後，被告才手持雨傘衝向自己。葉官指出，涉案時序對案情重要，認為休班警長未有把事件如實告知法庭。

就休班警長認為辯方呈上的案發影片曾遭刪剪，葉官指出，警長未能說明影片遭修改之處，影片內的說話和背景聲音亦無不正常之處，認為影片沒遭刪剪。

休班警長另供稱，當日視線一直沒離開被告；片中「伏」的聲音為被告用雨傘刺向自己時的聲音；惟葉官認為，影片拍到休班警長視線多次離開被告，片中「伏」的聲音可能是雨傘郁動或電話收音問題所造成。片中休班警長亦沒出現其口供所述、胸口疼痛的動作或反應。

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