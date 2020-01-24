港區國安法｜藍韜文：若中國阻持BNO港人往英　英方可做的不多 (13:42)

藍韜文昨（1日）接受當地電視台ITV訪問時說，若北京阻止持BNO的港人離開香港，英國幾乎沒有什麼可做。他說，這是涉及香港的自由和人權問題，亦關乎中國會否信守1984年簽訂的《中英聯合聲明》。他認為中國作為一個正在冒起的國際社會主要成員，明白到這些事件可能損害其信譽，但顯然不足以令中國繼續履行承諾。儘管英國可能透過外交影響力游說中國不要全面實施《港區國安法》或部分報復行動，「不過歸根究柢我們需要坦承，我們無法強迫中方讓BNO持有人前往英國」。

藍韜文稱，難以準確預測有多少香港人會循此途徑赴英，但相信只會有一部分人能獲得新公民身分。他亦正與其他國家商討其他救生方案。

（衛報）

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