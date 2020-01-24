港區國安法｜譚耀宗不建議叫「光復香港」等口號　涂謹申：展示非分發港獨旗不違法 (14:00)

昨日（1日）民間有人自發上街，警方拘捕其中兩人分別持有展示「香港獨立 Hong Kong Independence」標語及帶着寫有「光復香港 時代革命」的旗幟。全國人大常委譚耀宗在商台節目表示，不建議市民日後再叫「光復香港、時代革命」等口號，認為表面上與《港區國安法》有牴觸最好避免。
譚耀宗又稱，最初說港區國安法刑罰是監禁3至10年是「睇漏眼」，事實草擬文本已列明最高刑罰是終身監禁，希望有阻嚇性。
民主黨立法會議員涂謹申在港電台節目表示，若有人展示港獨旗幟，無其他行為，亦又非負責分發港獨旗，不可能是違法，因在國際人權公約下，市民有表達言論的自由，「如果只係藏有港獨旗都唔得，係比較過分」，質疑警方如何理解法例。
他認為警方及特區政府是「有殺錯無放過」，為向中央展示很強硬及決心執法姿態，即使市民行為只「沾到邊」也會先被拘捕，警方再進行蒐證，例如手機上的資料。
陳弘毅籲律政司制定合理檢控準則
基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅在商台節目受訪時稱，認為叫「光復香港 時代革命」口號是否違法屬灰色地帶，籲律政司制定合理的檢控準則，而非單靠警方判斷。
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