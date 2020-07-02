天氣｜天文台預測明早局部地區有雷暴　周六仍有驟雨 (16:30)

今晚（2日）及明日（3日）天氣預測大致多雲，間中有驟雨。明早局部地區有雷暴，下午短暫時間有陽光及炎熱，氣溫介乎27至32度，吹和緩偏南風。

展望周六仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，隨後兩三日大致天晴及酷熱。

【7:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫29.4度，相對濕度80%。一道廣闊低壓槽正為華南沿岸及南海北部帶來驟雨。

本港地區今日天氣預測短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。最高氣溫約32度。吹和緩南至東南風。展望未來一兩日仍有驟雨及雷暴。下周初驟雨減少，部分時間有陽光。

【7月2日上午7時】 今日短暫時間有陽光同天氣炎熱，亦都會有幾陣驟雨。 最新天氣預測： url.hko.hk/flw Local Weather Forecast: url.hko.hk/flwe #廣闊低壓槽 #初時局部地區有雷暴 #天氣廣播站 #李鳳瑩 由香港天文台 HKO 發佈於 2020年7月1日星期三

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