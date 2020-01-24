港區國安法｜大律師公會：港區國安法損高度自治　條文與《基本法》不一致 (21:25)

香港大律師公會今日（7月1日）就「港區國安法」立法發表聲明，對立法的內容及立法方式表示嚴重關切，認為是損害《中英聯合聲明》中對香港高度自治的保證，亦削弱一國兩制下對司法獨立、人權及自由保障的香港核心價值。公會並指出，部分港區國安法條文，與《基本法》條文不一致。
大律師公會表示，全國人大立法前，市民沒看過條文，現在法律生效，條文連英文版也欠奉，指出這與香港現時推行的雙語法律制度相悖。公會又說，港區國安法第62條提及，本地法律若與國安法不一致時，國安法有凌駕性。
大律師公會關注，駐港國安公署有權在港執法，中央亦保留管轄權，即疑犯有可能送到內地審訊，這有別於香港現在的移交逃犯安排，即按新法例，疑犯在移交前失去了移交審訊程序及應有的法律保障。公會亦關注，一旦疑犯送往內地審訊，能否獲公平審訊及足夠的法律保障。
大律師公會不滿由特首指定法官審理國安案件的安排，認為會削弱司法獨立，並關注律政司有權要求案件不設陪審團審訊的做法。公會表示，國安法針對4類罪行，但欠缺明確準則，認為法例與基本人權侵害不成正比，包括影響思想自由及表達自由。
港區國安法‧專輯：bit.ly/2BgqLwZ
港區國安法 相關報道：
相關字詞﹕港區國安法條文 香港大律師公會 國安法 港區國安法 港版國安法 23條 23條立法 國安法香港 基本法附件三 香港國安法 國家安全法 人大 基本法 國安法內容 人大會議 一國兩制 基本法23條 編輯推介