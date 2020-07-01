七一｜記協譴責警以水炮車胡椒噴劑攻擊記者 (19:06)

下午約5時，警方水炮車駛至灣仔軒尼詩道玉滿樓對出驅散在場者，有人躲進日本城，水炮車向路上行人射催淚水炮，一名拍攝者被射中倒地。網媒Flash Media發聲明，表示傷者為其攝影記者，在採訪期間被水炮直接擊中頭部，彈飛兩米後倒地，現已於醫院接受檢查。約6時許，水炮車駛至杜老誌道與軒尼詩道交界，射向一名穿黃背心的人。

另外，有便衣警下午約3時在銅鑼灣崇光百貨外指人群中有一名罵警者「煽動」，拉走該人，其間一名穿有「PRESS」字樣反光衣的女子被推倒，在場記者欲扶起她，警員用胡椒噴劑指向記者並趕走在場記者。至下午約5時，警員在羅素街向天射4次胡椒球槍，有警員在時代廣場外截查穿記者反光衣的人，防暴警再向羅素街快速推進，發射約10發胡椒球彈，並拘捕一名穿黃色記者背心的人。

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