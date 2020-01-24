港區國安法｜叫「光復香港」違法？鄭若驊：視乎口號構成顛覆政權否【短片】 (18:29)

有記者問及根據港區國安法第43條（7）條文，政府是否可要求記者交出採訪資料，若受訪者被視為提倡港獨者，傳媒是否犯法，新聞界有否抗辯理由。李家超表示，現有《有組織及嚴重罪行條例》要求涉嫌違法者回答問題及提交相關資料，而港區國安法第43條（7）是針對4類嚴重罪行，「是一個現有權力的延伸」。

第43條（7）條文規定，執法部門對有合理理由懷疑擁有與偵查有關的資料或者管有有關物料的人員，要求其回答問題和提交資料或者物料。

《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，全文連結：link.mingpao.com/64139.htm

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