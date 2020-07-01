七一｜家長攜子女上街︰要顯示港人同心合一　從無分開 (16:35)

「港區國安法」昨晚（6月30日）11時生效，今日（7月1日）仍有不少市民響應民陣到銅鑼灣上街。有家長帶同子女遊行表達訴求。
李先生及太太帶同5歲及16歲女兒參與遊行。李先生稱國安法是港人不想見到的限制，李太則稱當權者不聆聽訴求，上街是要顯示港人同心合一、從來無分開。16歲大女表示，她曾於網上發表有關六四的帖文，感到不安，「但講真相唔應該驚，唔想被強權壓迫」。
家長黎太則帶同3歲及11歲的兒子參與，她說今天站出來是「湊人數」支持，表達反對國安法。黎太尤其擔心以後教育會偏頗，說自己早已教導小朋友有關概念，例如國安法，她向3歲兒子解釋為「有人想蝦我哋，想我哋怕，你發聲就是錯，做佢（中國）不喜歡的事就有權拘捕你」，她又讓兒子看直播，「唔會笠個思想落去」。
23歲葉先生手持民主黨派發的「堅持五大訴求、反抗國安惡法」標語遊行，他稱單獨上街是無聲抗議，認為國安法條文定義模糊。他坦言希望移民，但香港始終是家，「唔係話走就走到」。
另一市民馬女士亦帶同6歲兒子「行街」，她稱：「點解我要出嚟？你問吓林鄭啦！」其子則在防線推進期間突然高呼「光復香港！光復香港！」，馬先生連忙拉開兒子。
721事件傷者之一蘇先生亦有到銅鑼灣「行街」，他說如果高叫「831打死人」可構成觸犯國安法，質疑「721唔見人」會否也違法，擔心向政府追究721責任時，會被指違法。目前他以民事訴訟入稟向警務處長索償，並稱會繼續追究。
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