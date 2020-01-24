港區國安法｜黃店清走敏感便利貼　連儂牆變「回憶牆」　東主：自我審查感覺難受 (15:10)

去年6月初開業的「為食龍」，於反修例運動期間響應罷工，並在店內設連儂牆，被網民視為「黃店」。餐廳今日落半閘，為遊行市民提供免費飯糰，店員同時在店內篩選連儂牆上的便利貼。

東主Tim表示，昨晚決定將寫有敏感字眼如「反抗」、「獨立」的便利貼撕走，其餘沒有敏感字眼的便利貼則會保留在牆上變成「回憶牆」，但往後未必再准食客在店內張貼便利貼。他承認正在自我審查，感覺「唔好」，如自斬手腳。

Tim表示，連儂牆理應自由發揮，是最基本的發聲方式，「如果連貼紙、寫加油都唔得，仲有咩係得？」他坦言，做篩選是由於擔心牆上有敏感字眼會被追究，「始終餐廳無得蒙面」。

Tim表示，不想背棄一直支持餐廳的人，故會堅持做黃店，「驚是合情合理，Be water囉。」對於有黃店宣布退出黃色經濟圈，他認為，從來不存在加入或退出，「只要真心覺得係就係」。他表示，會在規例下盡量發聲。

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