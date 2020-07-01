港區國安法｜陳淑莊：條文比預想中更辣　國教、23條、逃犯條例三合一 (14:30)

根據港區國安法條文，凡有危害國安言行的法官，不得審理國安案件，陳淑莊質疑，當局按照什麼事情判斷，問是否按照法官的日常言行，還是其判辭內容？對於部分國安案件有機會由內地審理，她憂慮相關案件的判決，會變成香港法院參考的案例，「超越我的法律背景所了解的基本法概念」。

有關國安法涵蓋非香港居民在香港外的行為，會計界立法會議員梁繼昌表示，如有外國商務客不滿內地金融政策，並發表批評文章，日後來港時會否面臨起訴？他稱，全世界的人都需要考慮日後會否來港。

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