港區國安法｜陳淑莊：條文比預想中更辣　國教、23條、逃犯條例三合一 (14:30)

「港區國安法」昨晚（6月30日）刊憲生效，民主派議員今日（7月1日）見記者回應。民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊表示，即使自己有法律背景，也對條文的字眼感到陌生，認為條文比預想中「更辣」，形容國安法是國教、23條和逃犯條例的「三合一版本」。
根據港區國安法條文，凡有危害國安言行的法官，不得審理國安案件，陳淑莊質疑，當局按照什麼事情判斷，問是否按照法官的日常言行，還是其判辭內容？對於部分國安案件有機會由內地審理，她憂慮相關案件的判決，會變成香港法院參考的案例，「超越我的法律背景所了解的基本法概念」。
有關國安法涵蓋非香港居民在香港外的行為，會計界立法會議員梁繼昌表示，如有外國商務客不滿內地金融政策，並發表批評文章，日後來港時會否面臨起訴？他稱，全世界的人都需要考慮日後會否來港。
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