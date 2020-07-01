港區國安法｜銅鑼灣多人攜港獨旗展示標語　涉違港區國安法被捕 (18:40)

警方表示，下午約1時半，銅鑼灣百德新街一帶有人群集結，警方於百德新街截查一名形迹可疑的男子，在其身上搜獲一幅寫有「香港獨立」字句的旗幟。該名男子涉嫌違反《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（港區國安法）被捕。

警方其後再發文，表示下午接近3時，警方於銅鑼灣東角道發現一名女子正展示「香港獨立 Hong Kong Independence」的標語。該名女子涉嫌違反港區國安法被捕，警方檢取有關物品作證物。

警方又表示，下午2時半，於銅鑼灣羅素街近堅拿道東截停兩名女子，並於她們隨身物品中搜獲寫有「民族自強 香港獨立」標語的印刷品。兩名36歲女子涉嫌違反港區國安法被捕。另外，於下午約3時半，警員於銅鑼灣利園山道看見一名少女正在揮動印有「香港獨立」的旗幟，該名15歲少女涉嫌違反港區國安法被捕。

警方重申，港區國安法已經生效，任何人組織、策劃、實施、煽動或教唆他人分裂國家，即屬犯罪，可被判處監禁。警方呼籲示威者切勿以身試法，停止挑戰法治。

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