七一｜警銅鑼灣舉「港區國安法」紫旗警告　尹兆堅被帶走 (14:49)

水炮車鵝頸橋位置發射水炮

【14:49】水炮車駛至銅鑼灣鵝頸橋底再度施放水炮。

防暴警在銅鑼灣鵝頸橋拘捕最少兩男一女。現場曾有人高叫「香港獨立」等口號，警方一度高舉紫旗，警告在場者違反「港區國安法」。

【14:38】警方下午1時許在銅鑼灣時代廣場、希慎廣場等商場外駐守，其中鵝頸橋底有近百警戒備，另有防暴警約3至10人一隊四處巡邏及截查。近百名防暴警員一度走出軒尼詩道行車線，多次向行人路上市民展示藍旗及黃旗，並驅趕波斯富街天橋上的市民及記者，現場交通一度受阻，水炮車及銳武裝甲車在場戒備。至2時35分左右，水炮車一度在鵝頸橋位置射水。

百德新街的警員一度舉起藍旗，要求聚集者要向維園方向離開，其後有警員由記利佐治街和軒尼斯道推防線進百德新街，該位置約50人被警方防線包圍。現場所見，有拿着魚蛋串竹籤的外籍客同樣被包圍，查詢如何離開。有警員要求在防線內的記者高舉記者證，傳媒聯絡組的警員查閱在場記者的記者證後放行，記者獲放行後被指示前行至防線10米外。

於記利佐治街聚集的人群，一度向告士打道方向前行，但遭警員阻截，人群回到百德新街。防暴警在翡翠明珠戲院對開制服最少兩人，另有人疑被胡椒噴霧噴中不適，在場的人大叫尋找急救員。謝斐道至東角道一帶大批市民聚集，並向灣仔方向前行，在波斯富街被警方攔截，有市民被制服。

銅鑼灣站D1及E出口暫時封閉

【13:58】下午約1時45分，銅鑼灣現場聚集市民中有人高叫「香港人建國」、「香港獨立、唯一出路」等口號。警員在崇光百貨外一字排開，封鎖了軒尼詩道東行6線。

警方發稿表示，下午約1時30分，銅鑼灣有示威者一度走出軒尼詩道馬路佔據多條行車線，大量行駛中的車輛被迫停下。警方正在現場執法，指示人群返回行人路，務求盡快恢復交通秩序。另外，由於現場人流非常擠擁，港鐵銅鑼灣站D1及E出口已暫時封閉。

【13:45】水炮車在軒尼詩道近波斯富街戒備。

【13:30】警方將崇光百貨外防線擴大，跨越民主黨街站範圍。警方三次警告要求民主黨將街站撤走。警方其後將防線擴大至記利佐治街，並要求記者離開，又警告在場市民正參與非法集結，會作出拘捕。

新民主同盟荃灣區議員譚凱邦在Fashion Walk商場外的警方防線前與警員交涉，其間一名女警警告譚凱邦阻差辦公，之後警方舉起紫旗警告。

警方表示，今午約1時，銅鑼灣東角道一帶有人群集結及高聲叫囂，警方在現場先後向人群發出多次警告，指出進行相關活動有機會干犯《公安條例》有關未經批准集結的罪行；群眾拒絕離開，警方遂採取執法行動。警方暫時封閉百德新街、東角道及記利佐治街，禁止公眾進入相關街道。