七一｜警銅鑼灣灣仔拘370人　當中10人涉違「港區國安法」 【短片】 (22:35)

【22:35】警方表示，截至晚上10時在銅鑼灣及灣仔一帶拘捕約370人，其中10人涉違反「港區國安法」，其餘被捕人涉非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛及管有攻擊性武器等。7名警務人員在今日行動中受傷，包括被尖刀襲擊、電單車撞傷，以及在拘捕行動中遇襲，全部受傷警員送院治理。

特區政府表示，對今日有示威者罔顧警方發出的反對通知書，仍然在銅鑼灣和灣仔一帶進行非法集結及作出暴力違法行為，甚至嚴重傷害警務人員身體，政府發言人予以嚴厲譴責，強調絕不容忍任何破壞社會安寧的違法行為，並表示全力支持警方嚴正、果斷執法，將違法之徒繩之於法。

【21:11】民間集會團隊發言人劉頴匡向本報表示，與他合組名單出選立法會民主派初選的區議員李志宏、趙柱幫和石威廉，以及數名議員助理，晚上於銅鑼灣時代廣場被捕及押上旅遊巴，料送往北角警署。3名被捕區議員被指涉干犯非法集結。

【21:01】載有銅鑼灣時代廣場被捕市民的旅遊巴駛走。

【20:45】銅鑼灣時代廣場地下的活動閘較早時被拉上，有記者與在場警員理論，有防暴警稱閘並非由警方拉上，並拉開活動閘。記者要逐個讓警方傳媒聯絡隊檢查證件後才可離開商場。

【20:34】較早時在銅鑼灣時代廣場地下有蓋位置被截查的市民，陸續被警員綁上索帶拘捕。警方稱被捕人涉非法集結等，將他們押上旅遊巴。

波斯富街一帶較平靜，只有小量市民聚集，警員清理馬路上的路障。

【20:18】警方表示，截至晚上8時在銅鑼灣及灣仔一帶拘捕逾300人，當中5男4女涉嫌違反「港區國安法」，其餘被捕人分別涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛和管有攻擊性武器罪等。

醫管局表示，截至晚上6時，共有4名與大型群眾活動相關的傷者送至公立醫院，4人都是男子，年齡介乎20至43歲，全部在東區醫院治理。

【20:06】銅鑼灣時代廣場內，有一家三口本正在12樓用膳，其中母親表示突聞到胡椒球彈氣味，因她患有哮喘，頓感呼吸困難，幸而年幼兒子無大礙。她說同場食客亦聞到胡椒球彈氣味，但大家並無慌忙失措。

另有一名男子稱，當時身在時代廣場3樓「涼冷氣」，見到有警察突然由扶手電梯衝入廣場，並射胡椒球彈，當時一名小孩正在廣場中庭玩木馬，即時由家長拉走。男子指出，當時很多人在廣場內休息，但聽到胡椒球槍聲後，各人逃走，部分商店隨即拉閘。

較早時有人在時代廣場中庭散播疑印有警員個人資料的紙張，在場警員不斷喝斥記者「有個人資料呀，唔好影呀！」紙張隨後由時代廣場職員撿走。

【19:50】銅鑼灣時代廣場地下有蓋位置，逾20人被防暴警包圍坐在地上，當中有人身穿寫有「急救First Aid」的黃背心。防暴警之後逐人搜查他們的隨身物品，又設置封鎖線要求記者退後。

【19:35】約50名防暴警及速龍沿扶手電梯進入銅鑼灣時代廣場，並在廣場有蓋位置發射胡椒球彈。

【19:25】晚上約7時20分，速龍警由銅鑼灣鵝頸橋沿羅素街衝前往時代廣場，在廣場地下有蓋位置制服數人，幾名男速龍將一名女子按壓地上。約兩分鐘後防暴警增援趕至，並在時代廣場地下有蓋位置施放胡椒噴劑，多名途人及記者「中椒」。時代廣場對出亦有多人被警員制服。

警方亦在時代廣場外截查多人，有黑衣女子哭訴本正與一名黃衣男子一起購物，黃衣男子剛好被噴中胡椒噴霧。警方搜查男子身上物品，發現確有多件未拆包裝衣物，最後讓黃衣男子離開。

【19:18】波斯富街已拉閘的美心西餅店門外遭縱火。

【19:04】防暴警由軒尼詩道，沿波斯富街走向羅素街方向清理路障。有人在接近禮頓道位置燒雜物。

【18:46】灣仔軒尼詩道杜老誌道交界有人以磚及雜物堵路。

銅鑼灣波斯富街羅素街交界大批示威者在警方車隊駛走後以雜物堵路，又有人在傘陣下掘磚拋到馬路上作路障，當中身穿便裝的示威者主要負責舉傘，穿黑色裝束的示威者掘磚。過程中，有小量防暴警約200米外鵝頸橋底監視，未有制止。未幾，警方車隊沿軒尼詩道左轉杜老誌道，示威者四散。約3分鐘後有防暴警增援，落車清走路上障礙物，並最少制服一名男子。

警方表示，下午約6時半有「暴徒」把膠桶、雪糕筒等雜物，以及載滿紙皮的手推車推出馬路，多條行車線被阻塞，車輛無法前進。更有人點燃手推車上的紙皮，危害附近市民的人身安全。警方到場移除障礙物，清空路面，讓道路使用者可以重新使用相關路段。目前，銅鑼灣及灣仔各區都有零星堵路，導致附近交通擠塞。

【18:13】警方水炮車在灣仔軒尼詩道、杜老誌道一帶射水驅散人群，當時馬路上仍有車行駛，有記者遭水炮射中。防暴警之後沿軒尼詩道往東推進。

銅鑼灣時代廣場外有大批市民聚集，有人揮動「香港獨立」旗幟，亦有人大叫「香港獨立」等口號。

下午近6時，一批市民遊行到天后英皇道，有人揮動被指象徵「香港國」的藍白旗。

【18:06】灣仔菲林明道一批市民被捕，登上警方旅遊巴前，要脫去口罩對着警方攝影機講出個人資料。譚臣道亦有一批早前被截查的市民由警方押走。

警方表示，下午約5時，銅鑼灣波斯富街及天后英皇道分別有一間餅店及一間咖啡店被破壞，多塊玻璃被擊碎。另外，警方在銅鑼灣波斯富街一度被大批「暴徒」包圍，基於現場情況，警方曾施放催淚煙。

警方又稱，下午近3時半，一名男子在灣仔柯布連道近謝斐道駕駛電單車撞向警務人員。該電單車其後被截停，車上插着寫有「光復香港 時代革命」的旗幟，23歲男司機涉嫌瘋狂駕駛及違犯「港區國安法」被捕。事件中3名警務人員分別手部及膝部等受傷，警方嚴厲譴責嚴重危害他人性命的暴力行為。

【18:00】天后英皇道近天后廟道，有人以鐵馬及雜物堵塞港鐵站對出馬路。防暴警約5分鐘後到場清理路障。

【17:50】一批市民遊行至灣仔杜老誌道。

警方表示，截至下午5時半共拘捕逾180人，當中3男4女涉嫌違反「港區國安法」，其餘被捕人分別涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢、管有攻擊性武器等。

【17:30】水炮車駛至港鐵站天后對開英皇道，防暴警警告在行人路上的記者離開，否則會使用武力。

【17:20】銅鑼灣波斯富街防暴警施放催淚彈。

【17:05】天后方面，天后站對開50名警員約4時半在英皇道往西面推進，清除路障，市民退入內街和行人路。水炮車在維園外向興發街射水炮驅散人群。

銅鑼灣方面，警員在羅素街向天發射了4次胡椒球槍，有警員在時代廣場外截查身穿反光衣的記者。利舞臺位置有一名身黑衣者被制服。約5時，速龍向羅素街快速推進，發射約10發胡椒球槍驅散在時代廣場聚集的市民，市民四散，並拘捕一名身穿黃背心記者。

灣仔方面，約4時半警方在鵝頸橋底再舉藍旗搜查十多人。有市民在堅拿道西高舉「五一」手勢，又高叫「香港獨立，唯一出路」，警方舉紫旗警告，警告「停止叫口號，你的行為已經構成試圖顛覆及分裂國家」，在場市民拍掌回應。其後速龍小隊由鵝頸橋衝前，市民往時代廣場逃去。

約5時，警方突然由波斯富街向人群掃射最少20發胡椒球，然後衝入登龍街制服最少一男一女。另有人在灣仔譚臣道被制服，記者走前拍攝採訪，警員在無預警下施放胡椒噴劑，有記者在譚臣道遭射中。

【16:57】水炮車在灣仔菲林明道向人群射水炮，多名市民被水炮射中，走進店舖躲避。數十名防暴警衝入後巷截查數人。

【16:44】水炮車在皇仁書院對出高士威道發射水炮。

防暴警遭金屬棒插傷 警譴責暴徒搶犯傷警

【16:30】下午4時許，警方在中央圖書館對開截查多名市民。現場有一名防暴警左手近肩膊位置遭金屬棒插中受傷。警方表示，警方下午約4時在銅鑼灣高士威道近興發街進行拘捕行動，一名警員嘗試制服一名疑犯期間，對方強烈掙扎及反抗，四周多名暴徒不斷以利器及雨傘插向警員及投擲磚頭等硬物，又揮拳打他。有暴徒公然「搶犯」，疑犯及該批暴徒最終逃脫。警員左肩膀受傷流血，由同袍協助急救治理。警方嚴厲譴責暴徒嚴重傷害他人身體的行為，會全力展開調查，追捕施襲者。

有逾百市民走出港鐵天后站對開英皇道東行行車線，其後人潮佔據西行線，市民紛紛舉傘，高呼「香港獨立，唯一出路」、「光復香港，時代革命」等口號，現場一度出現人車爭路，有多輛巴士、私家車停在路中。其後人潮到達炮台山站對出，約30名防暴警在行車線中間戒備，並展示黑旗驅散。防暴警向銅鑼灣方向推進，其間有人在炮台山站天橋向地面投擲鐵罐，防暴警向天橋發射數發橡膠子彈。大批人往銅鑼灣方向後退，有身穿黑衣黑褲者沿路設路障，又按停巴士的死火掣，不少人在英皇道行人路及行車線徘徊。

天后方面，大批防暴警員在高士威道一字排開，由銅鑼灣向天后推進，並高舉藍旗，在馬路上人潮走向天后方向，其間有市民被截查，警員又要求在場的人回到行人路。

銅鑼灣方面，崇光百貨外駱克道有近百人被警員包圍截查，當中有小朋友在成人陪同下被截查後獲放行。警員約於4時半在希慎廣場外舉藍旗警告，又要求上行人路。

灣仔方面，警方於鵝頸橋底再拘捕一名黑衣男子在地。警方由鵝頸橋及波斯富街包圍市民，舉橙旗及發射最少10發胡椒球，市民四散退入內街。在波斯富街聚集的人群舉起雨傘設傘陣。

【16:23】警方水炮車及裝甲車駛至中央圖書館對開高士威道。

【16:07】警方表示，截至下午4時，警方在銅鑼灣及灣仔一帶拘捕超過70人，當中兩人涉嫌違反「港區國安法」。

警方又表示，灣仔亦有人群佔據行車線，警方在馬路上檢獲一批經刻意改裝的鐵釘工具，由塑膠管穿起的鐵釘而成。而警方在過去數星期亦曾在港島區的馬路上檢獲類似物品，當時有車輛的車胎懷疑被有關物品刺穿。

【15:57】銅鑼灣鵝頸橋底防暴警再制服最少一人。

灣仔方面，防暴警一字排開，從近杜老誌道位置沿軒尼詩道向鵝頸橋方向推進。守在皇后大道東的警員舉起藍旗，向修頓球場方向推進。下午近4時，警方於鵝頸橋底舉起藍旗，十多人在鵝頸橋底被截查。

【15:49】天后中央圖書館與維園之間的高士威道，有人組成傘陣，並以雜物堵路。

警方在facebook表示，下午約3時，銅鑼灣有人突然走出高士威道，以雜物堵塞馬路。灣仔軒尼詩道亦有人群堵路；有人拆毁路邊橫額丟在馬路上，縱火焚燒路障，嚴重危害在場者的安全。

警方另稱，下午近3時，一名女子在銅鑼灣東角道展示「香港獨立 Hong Kong Independence」標語，涉違反「港區國安法」被捕。

【15:30】灣仔修頓球場對開有人用雜物堵路。

下午約3時，銅鑼灣SOGO外有便衣警稱，人群中一名罵警員的人「煽動」，並拉走該人。其間一名身穿有「PRESS」字樣反光衣的女子被推跌，在場記者希望扶起女子，警員用胡椒噴劑指向在場其他記者要求勿動，並推走記者入SOGO內。在場市民眾多，加上警員推撞，場面混亂。

約3時10分，有市民在軒尼詩道撒溪錢，並大叫「一國兩制死咗啦」。由於灣仔有大批警員，一度向灣仔前行的人群而退向銅鑼灣方向。至約3時15分，水炮車在銅鑼灣軒尼詩道發射水炮，有記者被噴中後不停咳嗽，在場有人大叫「催淚水嚟㗎」。警察其後開咪警告，表明水炮車發射催淚水。

約3時半，數十名防暴警沿軒尼詩道往銅鑼灣推進。駱克道街市外最少有25輛警車，防暴警準備列陣。

有警員於灣仔警察總部對開設封鎖線，不准人群越過，遊行的人無法前往金鐘。另外，警方一度在港鐵炮台山站外舉黑旗。

【15:05】灣仔消防局對出軒尼詩道最少3人被捕，警員再舉起紫旗。

崇光百貨外東角道有一名女子持「香港獨立」牌，並有美國和英國旗，女子其後被警方截查。約3時，崇光百貨外警員突然衝向東角道人群並舉起黑旗，其間一名白髮婆婆被推跌。時代廣場一帶有數百人聚集，在場的人高叫「香港獨立，唯一出路」的口號，並有人揮動「光復香港」旗幟；聚集的人想向鵝頸橋方向前進但被攔截，其後轉向霎西街前進。

另有大批市民走出天后英皇道東行線馬路。

【14:55】警方表示，今日中午起，銅鑼灣百德新街、東角道及記利佐治街一帶有群眾集結叫囂，破壞社會安寧，一度闖出馬路，阻塞交通。警方一直採取嚴謹而克制的態度，多次提醒群眾集結行為已違反《公安條例》及港區國安法，並警告人群停止集結，立即離開，部分人拒絕聽從。警方遂採取執法行動並拘捕逾30人，涉嫌非法集結、違反《港區國安法》、阻礙警務人員執行職務及管有攻擊性武器等。警方亦已出動人群管理特別用途車輛，在相關地區協助警方驅散及執法。

水炮車鵝頸橋位置發射水炮

【14:49】水炮車駛至銅鑼灣鵝頸橋底再度施放水炮，並拘捕多人。

約2時半，警方於記利佐治街和東角道一帶舉起藍旗並多次施放胡椒噴劑，多名記者、市民被噴中。防暴警員於波斯富街衝入人群，拉走並拘捕一名手持寫有「時代革命」標語雨傘的男子。

時代廣場位置有約200至300人聚集，當中有人揮動「香港獨立」旗幟。在鵝頸橋位置聚集的人群大叫「香港獨立 唯一出路」、「光復香港 時代革命」等口號，警員舉起紫旗及藍旗，水炮車射水驅散人群。

【14:38】警方下午1時許在銅鑼灣時代廣場、希慎廣場等商場外駐守，其中鵝頸橋底有近百警戒備，另有防暴警約3至10人一隊四處巡邏及截查。近百名防暴警員一度走出軒尼詩道行車線，多次向行人路上市民展示藍旗及黃旗，並驅趕波斯富街天橋上的市民及記者，現場交通一度受阻，水炮車及銳武裝甲車在場戒備。至2時35分左右，水炮車一度在鵝頸橋位置射水。

百德新街的警員一度舉起藍旗，要求聚集者要向維園方向離開，其後有警員由記利佐治街和軒尼詩道推防線進百德新街，該位置約50人被警方防線包圍。現場所見，有拿着魚蛋串竹籤的外國人同樣被包圍，查詢如何離開。有警員要求在防線內的記者高舉記者證，傳媒聯絡組的警員查閱在場記者的記者證後放行，記者獲放行後被指示前行至防線10米外。

於記利佐治街聚集的人群，一度向告士打道方向前行，但遭警員阻截，人群回到百德新街。防暴警在翡翠明珠廣場對開制服最少兩人，另有人疑被胡椒噴霧噴中不適，在場的人大叫尋找急救員。謝斐道至東角道一帶大批市民聚集，並向灣仔方向前行，在波斯富街被警方攔截，有市民被制服。

銅鑼灣站D1及E出口暫時封閉

【13:58】下午約1時45分，銅鑼灣現場聚集市民中有人高叫「香港人建國」、「香港獨立、唯一出路」等口號。警員在崇光百貨外一字排開，封鎖了軒尼詩道東行6線。

警方發稿表示，下午約1時30分，銅鑼灣有示威者一度走出軒尼詩道馬路佔據多條行車線，大量行駛中的車輛被迫停下。警方正在現場執法，指示人群返回行人路，務求盡快恢復交通秩序。另外，由於現場人流非常擠擁，港鐵銅鑼灣站D1及E出口已暫時封閉。

【13:45】水炮車在軒尼詩道近波斯富街戒備。

【13:30】今午（7月1日）近1時，人民力量副主席譚得志穿上軍人服裝在港鐵銅鑼灣站E出口外擺街站，近30名防暴警在崇光百貨（SOGO）外戒備然後舉藍旗，其間一度施胡椒噴霧，民主黨立法會議員尹兆堅被帶走。現場混亂，警方於銅鑼灣一帶舉起「港區國安法」紫色警告旗。

警方將崇光百貨外防線擴大，跨越民主黨街站範圍。警方三次警告要求民主黨將街站撤走。警方其後將防線擴大至記利佐治街，並要求記者離開，又警告在場市民正參與非法集結，會作出拘捕。

新民主同盟荃灣區議員譚凱邦在Fashion Walk商場外的警方防線前與警員交涉，其間一名女警警告譚凱邦阻差辦公，之後警方舉起紫旗警告。

警方表示，今午約1時，銅鑼灣東角道一帶有人群集結及高聲叫囂，警方在現場先後向人群發出多次警告，指出進行相關活動有機會干犯《公安條例》有關未經批准集結的罪行；群眾拒絕離開，警方遂採取執法行動。警方暫時封閉百德新街、東角道及記利佐治街，禁止公眾進入相關街道。