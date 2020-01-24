七一｜警銅鑼灣灣仔拘逾180人　水炮車多次射催淚水【短片】 (19:04)

【19:04】防暴警由軒尼詩道，沿波斯富街走向羅素街方向清理路障。有人在接近禮頓道位置燒雜物。

【18:46】灣仔軒尼詩道杜老誌道交界有人以磚及雜物堵路。

銅鑼灣波斯富街羅素街交界亦有數十名黑衣人掘磚堵路，不少「街坊裝」市民目睹情況亦走出馬路舉傘掩護他們。黑衣人掘磚約15分鐘後散去。

有人在銅鑼灣禮頓道與波斯富街交界，將一車紙皮推出馬路點起火後離去，隨後警察到滅火及清走路障。波斯富街時代廣場對出亦有警員到場清走馬路上的路障。

警方稱傍晚約6時半，銅鑼灣波斯富街近勿地臣街有暴徒掘出大量磚頭堵路，有人打開雨傘試圖遮掩疑犯容貌及違法行為。警方警告暴徒停止違法行為，強詬即使他們嘗試遮掩容貌，警方亦有能力查出疑犯身分。

【18:13】警方水炮車在灣仔軒尼詩道、杜老誌道一帶射水驅散人群，當時馬路上仍有車行駛，有記者遭水炮射中。防暴警之後沿軒尼詩道往東推進。

銅鑼灣時代廣場外有大批市民聚集，有人揮動「香港獨立」旗幟，亦有人大叫「香港獨立」等口號。

下午近6時，一批市民遊行到天后英皇道，有人揮動被指象徵「香港國」的藍白旗。

【18:06】灣仔菲林明道一批市民被捕，登上警方旅遊巴前，要脫去口罩對着警方攝影機講出個人資料。譚臣道亦有一批早前被截查的市民由警方押走。

警方表示，下午約5時，銅鑼灣波斯富街及天后英皇道分別有一間餅店及一間咖啡店被破壞，多塊玻璃被擊碎。另外，警方在銅鑼灣波斯富街一度被大批「暴徒」包圍，基於現場情況，警方曾施放催淚煙。

警方又稱，下午近3時半，一名男子在灣仔柯布連道近謝斐道駕駛電單車撞向警務人員。該電單車其後被截停，車上插着寫有「光復香港 時代革命」的旗幟，23歲男司機涉嫌瘋狂駕駛及違犯「港區國安法」被捕。事件中3名警務人員分別手部及膝部等受傷，警方嚴厲譴責嚴重危害他人性命的暴力行為。

【18:00】天后英皇道近天后廟道，有人以鐵馬及雜物堵塞港鐵站對出馬路。防暴警約5分鐘後到場清理路障。

【17:50】一批市民遊行至灣仔杜老誌道。

警方表示，截至下午5時半共拘捕逾180人，當中3男4女涉嫌違反「港區國安法」，其餘被捕人分別涉嫌非法集結、公眾地方行為不檢、管有攻擊性武器等。

【17:30】水炮車駛至港鐵站天后對開英皇道，防暴警警告在行人路上的記者離開，否則會使用武力。

【17:20】銅鑼灣波斯富街防暴警施放催淚彈。

【17:05】天后方面，天后站對開50名警員約4時半在英皇道往西面推進，清除路障，市民退入內街和行人路。水炮車在維園外向興發街射水炮驅散人群。

銅鑼灣方面，警員在羅素街向天發射了4次胡椒球槍，有警員在時代廣場外截查身穿反光衣的記者。利舞臺位置有一名身黑衣者被制服。約5時，速龍向羅素街快速推進，發射約10發胡椒球槍驅散在時代廣場聚集的市民，市民四散，並拘捕一名身穿黃背心記者。

灣仔方面，約4時半警方在鵝頸橋底再舉藍旗搜查十多人。有市民在堅拿道西高舉「五一」手勢，又高叫「香港獨立，唯一出路」，警方舉紫旗警告，警告「停止叫口號，你的行為已經構成試圖顛覆及分裂國家」，在場市民拍掌回應。其後速龍小隊由鵝頸橋衝前，市民往時代廣場逃去。

約5時，警方突然由波斯富街向人群掃射最少20發胡椒球，然後衝入登龍街制服最少一男一女。另有人在灣仔譚臣道被制服，記者走前拍攝採訪，警員在無預警下施放胡椒噴劑，有記者在譚臣道遭射中。

【16:57】水炮車在灣仔菲林明道向人群射水炮，多名市民被水炮射中，走進店舖躲避。數十名防暴警衝入後巷截查數人。

【16:44】水炮車在皇仁書院對出高士威道發射水炮。

防暴警遭金屬棒插傷 警譴責暴徒搶犯傷警

【16:30】下午4時許，警方在中央圖書館對開截查多名市民。現場有一名防暴警左手近肩膊位置遭金屬棒插中受傷。警方表示，警方下午約4時在銅鑼灣高士威道近興發街進行拘捕行動，一名警員嘗試制服一名疑犯期間，對方強烈掙扎及反抗，四周多名暴徒不斷以利器及雨傘插向警員及投擲磚頭等硬物，又揮拳打他。有暴徒公然「搶犯」，疑犯及該批暴徒最終逃脫。警員左肩膀受傷流血，由同袍協助急救治理。警方嚴厲譴責暴徒嚴重傷害他人身體的行為，會全力展開調查，追捕施襲者。

有逾百市民走出港鐵天后站對開英皇道東行行車線，其後人潮佔據西行線，市民紛紛舉傘，高呼「香港獨立，唯一出路」、「光復香港，時代革命」等口號，現場一度出現人車爭路，有多輛巴士、私家車停在路中。其後人潮到達炮台山站對出，約30名防暴警在行車線中間戒備，並展示黑旗驅散。防暴警向銅鑼灣方向推進，其間有人在炮台山站天橋向地面投擲鐵罐，防暴警向天橋發射數發橡膠子彈。大批人往銅鑼灣方向後退，有身穿黑衣黑褲者沿路設路障，又按停巴士的死火掣，不少人在英皇道行人路及行車線徘徊。

天后方面，大批防暴警員在高士威道一字排開，由銅鑼灣向天后推進，並高舉藍旗，在馬路上人潮走向天后方向，其間有市民被截查，警員又要求在場的人回到行人路。

銅鑼灣方面，崇光百貨外駱克道有近百人被警員包圍截查，當中有小朋友在成人陪同下被截查後獲放行。警員約於4時半在希慎廣場外舉藍旗警告，又要求上行人路。

灣仔方面，警方於鵝頸橋底再拘捕一名黑衣男子在地。警方由鵝頸橋及波斯富街包圍市民，舉橙旗及發射最少10發胡椒球，市民四散退入內街。在波斯富街聚集的人群舉起雨傘設傘陣。

【16:23】警方水炮車及裝甲車駛至中央圖書館對開高士威道。

【16:07】警方表示，截至下午4時，警方在銅鑼灣及灣仔一帶拘捕超過70人，當中兩人涉嫌違反「港區國安法」。

警方又表示，灣仔亦有人群佔據行車線，警方在馬路上檢獲一批經刻意改裝的鐵釘工具，由塑膠管穿起的鐵釘而成。而警方在過去數星期亦曾在港島區的馬路上檢獲類似物品，當時有車輛的車胎懷疑被有關物品刺穿。

【15:57】銅鑼灣鵝頸橋底防暴警再制服最少一人。

灣仔方面，防暴警一字排開，從近杜老誌道位置沿軒尼詩道向鵝頸橋方向推進。守在皇后大道東的警員舉起藍旗，向修頓球場方向推進。下午近4時，警方於鵝頸橋底舉起藍旗，十多人在鵝頸橋底被截查。

【15:49】天后中央圖書館與維園之間的高士威道，有人組成傘陣，並以雜物堵路。

警方在facebook表示，下午約3時，銅鑼灣有人突然走出高士威道，以雜物堵塞馬路。灣仔軒尼詩道亦有人群堵馬；有人拆毁路邊橫額丟在馬路上，縱火焚燒路障，嚴重危害在場者的安全。

警方另稱，下午近3時，一名女子在銅鑼灣東角道展示「香港獨立 Hong Kong Independence」標語，涉違反「港區國安法」被捕。

【15:30】灣仔修頓球場對開有人用雜物堵路。

下午約3時，銅鑼灣SOGO外有便衣警稱，人群中一名罵警員的人「煽動」，並拉走該人。其間一名身穿有「PRESS」字樣反光衣的女子被推跌，在場記者希望扶起女子，警員用胡椒噴劑指向在場其他記者要求勿動，並推走記者入SOGO內。在場市民眾多，加上警員推撞，場面混亂。

約3時10分，有市民在軒尼詩道撒溪錢，並大叫「一國兩制死咗啦」。由於灣仔有大批警員，一度向灣仔前行的人群而退向銅鑼灣方向。至約3時15分，水炮車在銅鑼灣軒尼詩道發射水炮，有記者被噴中後不停咳嗽，在場有人大叫「催淚水嚟㗎」。警察其後開咪警告，表明水炮車發射催淚水。

約3時半，數十名防暴警沿軒尼詩道往銅鑼灣推進。駱克道街市外最少有25輛警車，防暴警準備列陣。

有警員於灣仔警察總部對開設封鎖線，不准人群越過，遊行的人無法前往金鐘。另外，警方一度在港鐵炮台山站外舉黑旗。

【15:05】灣仔消防局對出軒尼詩道最少3人被捕，警員再舉起紫旗。

崇光百貨外東角道有一名女子持「香港獨立」牌，並有美國和英國旗，女子其後被警方截查。約3時，崇光百貨外警員突然衝向東角道人群並舉起黑旗，其間一名白髮婆婆被推跌。時代廣場一帶有數百人聚集，在場的人高叫「香港獨立，唯一出路」的口號，並有人揮動「光復香港」旗幟；聚集的人想向鵝頸橋方向前進但被攔截，其後轉向霎西街前進。

另有大批市民走出天后英皇道東行線馬路。

【14:55】警方表示，今日中午起，銅鑼灣百德新街、東角道及記利佐治街一帶有群眾集結叫囂，破壞社會安寧，一度闖出馬路，阻塞交通。警方一直採取嚴謹而克制的態度，多次提醒群眾集結行為已違反《公安條例》及港區國安法，並警告人群停止集結，立即離開，部分人拒絕聽從。警方遂採取執法行動並拘捕逾30人，涉嫌非法集結、違反《港區國安法》、阻礙警務人員執行職務及管有攻擊性武器等。警方亦已出動人群管理特別用途車輛，在相關地區協助警方驅散及執法。

水炮車鵝頸橋位置發射水炮

【14:49】水炮車駛至銅鑼灣鵝頸橋底再度施放水炮，並拘捕多人。

約2時半，警方於記利佐治街和東角道一帶舉起藍旗並多次施放胡椒噴劑，多名記者、市民被噴中。防暴警員於波斯富街衝入人群，拉走並拘捕一名手持「時代革命」標語的雨遮男子。

時代廣場位置有約200至300人聚集，當中有人揮動「香港獨立」旗幟。在鵝頸橋位置聚集的人群大叫「香港獨立 唯一出路」、「光復香港 時代革命」等口號，警員舉起紫旗及藍旗，水炮車射水驅散人群。

【14:38】警方下午1時許在銅鑼灣時代廣場、希慎廣場等商場外駐守，其中鵝頸橋底有近百警戒備，另有防暴警約3至10人一隊四處巡邏及截查。近百名防暴警員一度走出軒尼詩道行車線，多次向行人路上市民展示藍旗及黃旗，並驅趕波斯富街天橋上的市民及記者，現場交通一度受阻，水炮車及銳武裝甲車在場戒備。至2時35分左右，水炮車一度在鵝頸橋位置射水。

百德新街的警員一度舉起藍旗，要求聚集者要向維園方向離開，其後有警員由記利佐治街和軒尼詩道推防線進百德新街，該位置約50人被警方防線包圍。現場所見，有拿着魚蛋串竹籤的外籍客同樣被包圍，查詢如何離開。有警員要求在防線內的記者高舉記者證，傳媒聯絡組的警員查閱在場記者的記者證後放行，記者獲放行後被指示前行至防線10米外。

於記利佐治街聚集的人群，一度向告士打道方向前行，但遭警員阻截，人群回到百德新街。防暴警在翡翠明珠戲院對開制服最少兩人，另有人疑被胡椒噴霧噴中不適，在場的人大叫尋找急救員。謝斐道至東角道一帶大批市民聚集，並向灣仔方向前行，在波斯富街被警方攔截，有市民被制服。

銅鑼灣站D1及E出口暫時封閉

【13:58】下午約1時45分，銅鑼灣現場聚集市民中有人高叫「香港人建國」、「香港獨立、唯一出路」等口號。警員在崇光百貨外一字排開，封鎖了軒尼詩道東行6線。

警方發稿表示，下午約1時30分，銅鑼灣有示威者一度走出軒尼詩道馬路佔據多條行車線，大量行駛中的車輛被迫停下。警方正在現場執法，指示人群返回行人路，務求盡快恢復交通秩序。另外，由於現場人流非常擠擁，港鐵銅鑼灣站D1及E出口已暫時封閉。

【13:45】水炮車在軒尼詩道近波斯富街戒備。

【13:30】今午（7月1日）近1時，人民力量副主席譚得志穿上軍人服裝在港鐵銅鑼灣站E出口外擺街站，近30名防暴警在崇光百貨（SOGO）外戒備然後舉藍旗，其間一度施胡椒噴霧，民主黨立法會議員尹兆堅被帶走。現場混亂，警方於銅鑼灣一帶舉起「港區國安法」紫色警告旗。

警方將崇光百貨外防線擴大，跨越民主黨街站範圍。警方三次警告要求民主黨將街站撤走。警方其後將防線擴大至記利佐治街，並要求記者離開，又警告在場市民正參與非法集結，會作出拘捕。

新民主同盟荃灣區議員譚凱邦在Fashion Walk商場外的警方防線前與警員交涉，其間一名女警警告譚凱邦阻差辦公，之後警方舉起紫旗警告。

警方表示，今午約1時，銅鑼灣東角道一帶有人群集結及高聲叫囂，警方在現場先後向人群發出多次警告，指出進行相關活動有機會干犯《公安條例》有關未經批准集結的罪行；群眾拒絕離開，警方遂採取執法行動。警方暫時封閉百德新街、東角道及記利佐治街，禁止公眾進入相關街道。