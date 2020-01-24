港區國安法｜培僑書院校長：擬拍片讓學生認識港區國安法　冀社會動盪結束 (14:00)

培僑書院上午9時許舉行升旗禮。因應防疫措施，校方在操場劃了方格，讓參與者在升旗禮期間保持距離，儀式前亦有學生代表講解升國旗時應有禮儀。

吳育智在儀式前致辭，說過去一年社會動盪不安，充滿暴力仇恨，有年輕人參與違法行為，亦有人對社會及國家感抗拒和仇恨，他認為情況不正常，對社會無好處。他期望隨着國歌法及「港區國安法」落實，社會動盪可告一段落，轉趨穩定。他亦在升旗禮後表示，「港區國安法」剛公布，學校需時了解條文，之後或會拍攝短片供學生觀看，讓他們對法例有基本認知。

家長林先生一家四口到學校參加升旗禮。林先生說，今年是國歌法及「港區國安法」實施後首個七一，有特別意義，故希望帶同子女出席升旗禮，讓他們認識愛國教育。林先生又認為，「港區國安法」有震懾力，而近來社會回復平靜，認同環境穩定長遠有利小孩成長。

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