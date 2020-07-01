港區國安法｜張曉明否認駐港國安公署「無王管」　稱「勾結」犯罪勾當 (13:10)

張曉明稱，公署是中央政府的派出機構，港區國安法第60條規定，相關人員執行職務的行為不受香港法例管轄，這參照了《駐軍法》和國際上通用的一些做法，是為保障相關人員的工作需求和保密規定，但港區國安法中，亦規定公署只在三個特定情形下行使執法權。

相關報道：3情況內地審 公署執法不受港管 譚耀宗：保障我們安全 法政匯思憂人權保障少

張曉明表示，對於違反港區國安法的案例，兩地執法隊伍會依據管轄各自形成立案、審查起訴、審判等程序，兩方面互補形成治理體系。對於港區國安法中對「勾結外國勢力」的定義，張曉明稱這不是一般意義上的正常對外交流交往。他說，在中國刑法裏有這概念，其他國家的刑法也有相似表述，「勾結」字面上是相互串通做壞事，是一個貶義詞，但在刑法內是指犯罪勾當。對此港區國安法第29條對「勾結」的表達方式有明確規定和限定，而構成犯罪的條件還需要有主觀故意和實施行為。

《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，全文連結：link.mingpao.com/64139.htm

（明報記者）

港區國安法 相關報道：

張曉明：港區國安法是香港繁榮穩定「守護神」

法工委主任沈春耀：港區國安法通過反映香港同胞心聲意願

董建華：港區國安法為港打開全新穩定局面

8大學校董會主席發聲明支持港區國安法