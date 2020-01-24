港區國安法｜回歸23周年　林鄭月娥：訂立港區國安法是「歷史性一步」【短片】 (09:36)

升旗儀式於早上8時開始，政府因應新型冠狀病毒疫情，今年不設立公眾觀禮區，大會呼籲在場者戴上口罩，並保持適當距離。升旗儀式的嘉賓入場前，工作人員亦先為座椅消毒。

升旗儀式的背景板上印有「國家安全法」的宣傳語句。數十名高官政要出席金紫荊廣場的儀式，包括林鄭月娥、立法會主席梁君彥、終審法院首席法官馬道立等，連同警察樂隊等工作人員，現場人數逾百。據悉因為活動是執行政府職能，故有關聚集獲「限聚令」豁免。

林鄭月娥致辭時，感謝公開支持國安法的人，稱特區政府會承擔維護國家安全的主體責任，她會盡快成立維護國家安全委員會，並提供資源予國安法的學校教育及公眾宣傳。

她發言時又一度哽咽，稱過去一年是其40年公務生涯中最為嚴峻的考驗，「承受對我個人前所未有的攻擊」，也令她憂慮香港的前景。她感謝中央政府對她的信任，又相信「艱難的日子總會過去」。

《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，全文連結：link.mingpao.com/64139.htm

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