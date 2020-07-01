港區國安法條文｜分裂國家、顛覆國家、恐怖活動及勾結外國可囚終身 (00:18)

相關報道：國家安全委員會決定不受司法覆核 警國安部門可從外地聘人執行國安任務

相關報道：《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》全文

就分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪，相關條文訂明，對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑；對積極參加的，處3年以上10年以下有期徒刑；對其他參加的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。

就勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，處3年以上10年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。

三種特定情形 駐港國安公署行使管轄權

根據條文第55條規定，涉及以下三種特定情形，中央駐香港特別行政區維護國家安全公署（駐港國安公署）將就港區國安法規定的犯罪案件行使管轄權：

1.案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特區管轄確有困難；

2.出現香港特區政府無法有效執行港區國安法的嚴重情況；

3.出現國家安全面臨重大現實威脅的情況。

上述有關情形，須經特區政府或駐港國安公署提出，並報中央人民政府批准。

全文連結按此。

港區國安法專輯：bit.ly/2BgqLwZ