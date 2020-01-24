港區國安法｜41建制派立法會議員發聲明：港區國安法為香港前途「定海神針」 (21:30)

民建聯主席李慧琼表示，據其了解，政府今晚會就法例刊憲，明日（7月1日）法例會正式實施。她說，相關官員會到立法會說明法律執行安排，已與保安事務委員會主席陳克勤、司法及法律事務委員會主席梁美芬，以及政制事務委員會主席張國鈞商討，將舉行聯合會議，讓政府解釋實施細節，呼籲市民不要以身試法。

就美國今日宣布撤銷香港特殊待遇，經民聯林健鋒說，美國停止出口防衛設備至香港的影響，僅佔本地生產總值（GDP）一小比例，相信不會對香港帶來災害性的經濟損害，認為是「心理上的威脅」較大，指出港人要攜手渡過，亦有國家作強大後盾。

立法會主席梁君彥指出，收到泛民議員要求邀請特首林鄭月娥到立法會舉行特別大會後，已隨即寫信到特首辦，但林鄭月娥有權利決定是否出席，正等候答覆。

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