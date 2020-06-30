港區國安法｜涂謹申：一國兩制實施23年後完結　陳淑莊批欠透明 (20:41)

全國人大常委會今日（6月30日）通過「港區國安法」，港府宣布會於今日稍後生效。民主派立法會議員見記者，批評立法欠透明度，以及破壞香港司法獨立和司法管轄權。
民主黨立法會議員涂謹申批評，「一國兩制在港實施23年後正式完結」，指港區國安法立法是以專制獨裁的內地一制，強行打壓開放自由的香港一制，違反國際人權公約。他認為，港區國安法容許發生在香港的行為，涉事者可以被送往內地受審判，完全破壞香港司法獨立及司法管轄權。涂謹申表示，他會繼續與全世界交流，與各地駐港領事館交流，不會有所限制。
公民黨法律界立法會議員郭榮鏗指出，內地新華社稱港區國安法有66條，但至今未知條文內容，法例卻會在今日內實施，引述有說條文將於晚上11時才公布，若在明日（7月1日）零時生效，「即少過1分鐘時間睇一條（條文）」。
公民黨立法會議員陳淑莊形容港區國安法為「一國兩制嘅死亡證」，指出政府於1999年時曾說過若有法例列入附件三會交立法會諮詢，並聽法律界等的意見，但已蕩然無存，認為條文至今未知，顯示欠缺透明度。
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