港聞

港區國安法｜鄭若驊稱已設國安案件檢控部門　李家超聯同6紀律部隊首長歡迎國安法通過 (20:19)

全國人大常委會今日（30日）通過「港區國安法」，港府稱港區國安法今日稍後生效。律政司長鄭若驊發聲明，稱律政司已設立專門的國家安全犯罪案件檢控部門，處理相關檢控工作和法律事務。她稱，作為維護國家安全委員會成員之一，會協助委員會制定維護國家安全的政策，推進相關的法律制度。

保安局長李家超聯同警務處長鄧炳強、海關關長鄧以海、懲教署長胡英明、消防處長梁偉雄、入境處長區嘉宏及政府飛行服務隊總監胡偉雄，表示歡迎人大通過港區國安法，會全力支持有關法律在香港有效實施。李家超稱，他會帶領各紀律部隊全面履行應有職責，落實港區國安法；保安局正建立有效維護國家安全的執行機制，於警務處內成立專職維護國家安全的部門，配備有效執法力量，履行維護國家安全的執行工作。

港區國安法 相關報道：

林鄭月娥：港區國安法今日稍後生效 會盡快完成刊憲公布程序【短片】

人大常委會通過港區國安法 習近平簽主席令公布【短片】

歐洲理事會：譴責通過港區國安法 歐盟委員會：正跟國際商討應對措施

日本：港區國安法通過令人遺憾 損害一國兩制公信力

德國國會外交關係委員會主席：7．1象徵一國兩制不復存在

相關字詞﹕國安法 港區國安法 港版國安法 23條 23條立法 國安法香港 基本法附件三 香港國安法 國家安全法 人大 基本法 國安法內容 人大會議 一國兩制 基本法23條 律政司 鄭若驊 維護國家安全委員會 保安局 李家超 警務處 編輯推介

上 / 下一篇新聞