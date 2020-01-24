港區國安法｜鄭若驊稱已設國安案件檢控部門　李家超聯同6紀律部隊首長歡迎國安法通過 (20:19)

全國人大常委會今日（30日）通過「港區國安法」，港府稱港區國安法今日稍後生效。律政司長鄭若驊發聲明，稱律政司已設立專門的國家安全犯罪案件檢控部門，處理相關檢控工作和法律事務。她稱，作為維護國家安全委員會成員之一，會協助委員會制定維護國家安全的政策，推進相關的法律制度。
保安局長李家超聯同警務處長鄧炳強、海關關長鄧以海、懲教署長胡英明、消防處長梁偉雄、入境處長區嘉宏及政府飛行服務隊總監胡偉雄，表示歡迎人大通過港區國安法，會全力支持有關法律在香港有效實施。李家超稱，他會帶領各紀律部隊全面履行應有職責，落實港區國安法；保安局正建立有效維護國家安全的執行機制，於警務處內成立專職維護國家安全的部門，配備有效執法力量，履行維護國家安全的執行工作。
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