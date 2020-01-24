港區國安法｜林鄭月娥：港區國安法今日稍後生效　會盡快完成刊憲公布程序【短片】 (19:01)

聲明指出，香港特區政府會按港區國安法的規定，盡快設立由特首擔任主席的維護國家安全委員會；警務處和律政司會設立專職部門，負責履行港區國安法的相關法律條文。

另外，林鄭月娥今午在聯合國人權理事會透過視像發言，指出沒有「一國」，「兩制」將無立足之地，對於那些敵視立法的外國政府或政客，其「雙重標準」的取態令人失望。她促請國際社會尊重中國維護國家安全的權利，尊重港人對穩定與和諧的期盼。

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