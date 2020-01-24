港區國安法｜林鄭月娥：港區國安法今日稍後生效　會盡快完成刊憲公布程序【短片】 (19:01)

全國人大常委會通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（港區國安法），特首林鄭月娥今（30日）傍晚發聲明表示，早前通過的《關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》明確規定，列入《基本法》附件三的港區國安法在香港特別行政區公布實施；港區國安法會在今日稍後生效，特區政府會盡快完成所需的刊憲公布程序，讓《港區國安法》同步在香港實施。
聲明指出，香港特區政府會按港區國安法的規定，盡快設立由特首擔任主席的維護國家安全委員會；警務處和律政司會設立專職部門，負責履行港區國安法的相關法律條文。
另外，林鄭月娥今午在聯合國人權理事會透過視像發言，指出沒有「一國」，「兩制」將無立足之地，對於那些敵視立法的外國政府或政客，其「雙重標準」的取態令人失望。她促請國際社會尊重中國維護國家安全的權利，尊重港人對穩定與和諧的期盼。
港區國安法 相關報道：
唐英年中聯辦開會稱仍無條文細節 田北辰：若無陪審團交3法官同審案
相關字詞﹕國安法 港區國安法 港版國安法 23條 23條立法 國安法香港 基本法附件三 香港國安法 國家安全法 人大 基本法 國安法內容 人大會議 一國兩制 基本法23條 編輯推介