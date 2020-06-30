新冠肺炎｜港增兩宗美國輸入確診　貨櫃船11人寧波確診9人香港登船 (19:15)

衛生防護中心接獲內地海關通報，原定本月26日在寧波登岸的貨櫃船MSC Flavia，11船員抵達寧波後確診。其中6人本月21至23日分別由印尼、希臘及克羅地亞抵港，當時申報無病徵，6人之後聯同另外3人於本月24日在香港登船；該9人當中兩人抵達寧波時發燒，其餘7人無病徵。

衛生署指出，涉事貨櫃船共有24名船員，在香港登船的9名確診者獲豁免檢疫，毋須接受新型冠狀病毒檢測，只需醫學監察。該9名男子年齡介乎26至50歲，留港期間入住船公司安排的荃灣帝盛酒店；據衛生署所知，船員在港時基本上留在酒店。

至於本港新增的兩宗確診個案，兩名男病人分別19歲及59歲，其中一人在美國留學。兩人本月17日由美國返港後，在大圍美田邨美秀樓接受強制家居檢疫，其中19歲男子昨（29日）失去味覺，59歲男子則無病徵。本港連續第17日沒有新增本地個案，至今累積1205宗確診及一宗疑似個案。

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