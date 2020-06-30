港區國安法｜人大常委會通過港區國安法　習近平簽主席令公布【短片】 (18:16)

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港澳辦：全力支持確保港區國安法執行到位

國務院港澳辦就港區國安法發表聲明，表示會堅決擁護人大通過港區國安法，全力支持配合做好法律實施相關工作，確保港區國安法在港執行到位。聲明指出，港區國安法實施後，中央和香港特別行政區有關執法、司法機構都將依法履職盡責，確保港區國安法和香港現行相關法律執行到位，對嚴重危害國家安全的行為和活動產生應有的震懾力，彰顯法治威嚴。

中聯辦：值得慶賀

香港中聯辦亦發表聲明，稱港區國安法在香港回歸23周年之際頒布實施，「對包括香港同胞在內的全體中國人民來說都是值得慶賀的事情」。聲明表示，中聯辦會堅定支持特區政府履行維護國家安全的憲制責任和主體責任，以及有關機構全面履行法定職責防範、制止、懲治極少數人危害國家安全的行為，保護大多數市民合法權利和自由。中聯辦希望並相信香港社會能夠形成學習、尊重、遵守香港國安法的良好氛圍，尤其是加強對青少年學生的普法教育。

（新華社）

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