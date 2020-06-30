港大醫科生昨晚沙田寓所墮樓亡　原今日考試 (19:03)

警方到場調查，現場沒有檢獲遺書，初步調查事件沒有可疑。據悉，死者為港大醫學院醫科生，近日受學業問題困擾。

港大醫學院證實一名一年級醫科生於其沙田寓所墮樓身亡，學院對此感到非常難過及惋惜，向學生家屬致以深切慰問及哀悼，並會盡力提供支援，現正積極協助其家人從內地返港處理後事，並按需要為他的同級同學安排心理輔導。

消息指出，男生姓劉，父親在內地工作，母親則在香港。劉在港大李嘉誠醫學院重讀一年級，原於今日考最後一個考試。消息稱，今日考核的為臨牀試，該學生去年在同一個考試考獲A級，今年已重考的科目亦合格，原本有望升班。

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